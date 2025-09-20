- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 802
盈利交易:
4 395 (75.74%)
亏损交易:
1 407 (24.25%)
最好交易:
133 485.00 USD
最差交易:
-883 265.00 USD
毛利:
19 200 213.27 USD (8 729 507 pips)
毛利亏损:
-19 602 029.65 USD (5 944 162 pips)
最大连续赢利:
84 (14 736.50 USD)
最大连续盈利:
715 566.00 USD (32)
夏普比率:
0.00
交易活动:
94.91%
最大入金加载:
99.77%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
3 114 (53.67%)
短期交易:
2 688 (46.33%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-69.25 USD
平均利润:
4 368.65 USD
平均损失:
-13 931.79 USD
最大连续失误:
30 (-814 950.00 USD)
最大连续亏损:
-3 013 485.00 USD (9)
每月增长:
-8.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
470 796.41 USD
最大值:
3 456 690.67 USD (86.72%)
相对跌幅:
结余:
86.71% (3 456 525.67 USD)
净值:
68.30% (2 597 050.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NQ_Z
|899
|GC_Z
|808
|NQ_U
|722
|SI_H
|639
|GC_G
|553
|NQ_M
|433
|SI_N
|184
|SI_K
|159
|6E_H
|157
|NQ_H
|144
|GC_J
|124
|GC_M
|102
|SI_Z
|83
|GC_V
|75
|CL_M
|71
|6B_H
|68
|6E_Z
|61
|GC_Q
|56
|FDAX_U
|53
|6E_U
|51
|CL_J
|36
|CL_K
|34
|SI_U
|22
|FDAX_Z
|21
|RTY_U
|18
|PL_F
|18
|YM_H
|18
|YM_U
|17
|ES_U
|17
|MBT_V
|17
|PL_V
|11
|YM_Z
|10
|6A_H
|8
|BZ_K
|8
|6J_U
|7
|NG_G
|6
|CL_N
|6
|6B_M
|6
|BZ_U
|6
|FDAX_H
|5
|6C_H
|5
|ES_H
|5
|6J_H
|5
|CL_Q
|5
|NG_Q
|4
|6B_U
|4
|PL_J
|4
|6E_M
|3
|6N_H
|2
|6A_M
|2
|ZN_M
|2
|YM_M
|2
|BZ_Q
|2
|ZL_Q
|1
|MBT_X
|1
|MBT_Z
|1
|FESX_Z
|1
|ES_Z
|1
|6J_Z
|1
|6A_Z
|1
|NG_H
|1
|HG_H
|1
|LE_G
|1
|MBT_G
|1
|6S_H
|1
|RB_H
|1
|ZC_K
|1
|LE_J
|1
|RB_J
|1
|BZ_J
|1
|6C_M
|1
|FDAX_M
|1
|6A_U
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NQ_Z
|520K
|GC_Z
|194K
|NQ_U
|-68K
|SI_H
|-530K
|GC_G
|24K
|NQ_M
|-348K
|SI_N
|-514K
|SI_K
|127K
|6E_H
|-3.7K
|NQ_H
|-202K
|GC_J
|200K
|GC_M
|227K
|SI_Z
|-7.1K
|GC_V
|22K
|CL_M
|-154K
|6B_H
|3.5K
|6E_Z
|4.4K
|GC_Q
|16K
|FDAX_U
|53K
|6E_U
|17K
|CL_J
|98K
|CL_K
|30
|SI_U
|-21K
|FDAX_Z
|-9.1K
|RTY_U
|-748
|PL_F
|134
|YM_H
|-6K
|YM_U
|-17K
|ES_U
|-3.7K
|MBT_V
|6.7K
|PL_V
|-7.5K
|YM_Z
|9.3K
|6A_H
|-7.7K
|BZ_K
|7.6K
|6J_U
|-1.4K
|NG_G
|-40K
|CL_N
|-9.3K
|6B_M
|1.7K
|BZ_U
|20K
|FDAX_H
|-9K
|6C_H
|-2K
|ES_H
|-1.9K
|6J_H
|210
|CL_Q
|26K
|NG_Q
|752
|6B_U
|849
|PL_J
|631
|6E_M
|-111
|6N_H
|-2.2K
|6A_M
|775
|ZN_M
|-36
|YM_M
|3.1K
|BZ_Q
|18K
|ZL_Q
|36
|MBT_X
|15
|MBT_Z
|-148
|FESX_Z
|-100
|ES_Z
|80
|6J_Z
|1
|6A_Z
|0
|NG_H
|104
|HG_H
|-23K
|LE_G
|70
|MBT_G
|4
|6S_H
|-1.4K
|RB_H
|366
|ZC_K
|-500
|LE_J
|-2.1K
|RB_J
|654
|BZ_J
|-2.6K
|6C_M
|80
|FDAX_M
|-4K
|6A_U
|-305
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NQ_Z
|399K
|GC_Z
|7K
|NQ_U
|-87K
|SI_H
|-35K
|GC_G
|-20
|NQ_M
|273K
|SI_N
|-18K
|SI_K
|23K
|6E_H
|-2.2K
|NQ_H
|-156K
|GC_J
|7.7K
|GC_M
|8.5K
|SI_Z
|44
|GC_V
|783
|CL_M
|-4.2K
|6B_H
|578
|6E_Z
|3.1K
|GC_Q
|-1K
|FDAX_U
|813
|6E_U
|8.8K
|CL_J
|2.3K
|CL_K
|-8K
|SI_U
|-2.2K
|FDAX_Z
|-315
|RTY_U
|52
|PL_F
|-726
|YM_H
|24
|YM_U
|-3K
|ES_U
|-7.1K
|MBT_V
|5.1K
|PL_V
|-1.5K
|YM_Z
|398
|6A_H
|-1.5K
|BZ_K
|850
|6J_U
|-497
|NG_G
|-806
|CL_N
|-182
|6B_M
|53
|BZ_U
|716
|FDAX_H
|-199
|6C_H
|-640
|ES_H
|-4.6K
|6J_H
|260
|CL_Q
|610
|NG_Q
|16
|6B_U
|136
|PL_J
|130
|6E_M
|34
|6N_H
|-709
|6A_M
|46
|ZN_M
|0
|YM_M
|126
|BZ_Q
|355
|ZL_Q
|7
|MBT_X
|250
|MBT_Z
|-1.4K
|FESX_Z
|-8
|ES_Z
|175
|6J_Z
|5
|6A_Z
|4
|NG_H
|11
|HG_H
|-1.8K
|LE_G
|49
|MBT_G
|140
|6S_H
|-108
|RB_H
|45
|ZC_K
|-500
|LE_J
|-2.7K
|RB_J
|17
|BZ_J
|-130
|6C_M
|84
|FDAX_M
|-27
|6A_U
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +133 485.00 USD
最差交易: -883 265 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +14 736.50 USD
最大连续亏损: -814 950.00 USD
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-40%
0
0
USD
USD
598K
USD
USD
56
13%
5 802
75%
95%
0.97
-69.25
USD
USD
87%
1:200