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Hermanus Johannes Brummer

FXIL

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交易:
5 802
盈利交易:
4 395 (75.74%)
亏损交易:
1 407 (24.25%)
最好交易:
133 485.00 USD
最差交易:
-883 265.00 USD
毛利:
19 200 213.27 USD (8 729 507 pips)
毛利亏损:
-19 602 029.65 USD (5 944 162 pips)
最大连续赢利:
84 (14 736.50 USD)
最大连续盈利:
715 566.00 USD (32)
夏普比率:
0.00
交易活动:
94.91%
最大入金加载:
99.77%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
3 114 (53.67%)
短期交易:
2 688 (46.33%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-69.25 USD
平均利润:
4 368.65 USD
平均损失:
-13 931.79 USD
最大连续失误:
30 (-814 950.00 USD)
最大连续亏损:
-3 013 485.00 USD (9)
每月增长:
-8.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
470 796.41 USD
最大值:
3 456 690.67 USD (86.72%)
相对跌幅:
结余:
86.71% (3 456 525.67 USD)
净值:
68.30% (2 597 050.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NQ_Z 899
GC_Z 808
NQ_U 722
SI_H 639
GC_G 553
NQ_M 433
SI_N 184
SI_K 159
6E_H 157
NQ_H 144
GC_J 124
GC_M 102
SI_Z 83
GC_V 75
CL_M 71
6B_H 68
6E_Z 61
GC_Q 56
FDAX_U 53
6E_U 51
CL_J 36
CL_K 34
SI_U 22
FDAX_Z 21
RTY_U 18
PL_F 18
YM_H 18
YM_U 17
ES_U 17
MBT_V 17
PL_V 11
YM_Z 10
6A_H 8
BZ_K 8
6J_U 7
NG_G 6
CL_N 6
6B_M 6
BZ_U 6
FDAX_H 5
6C_H 5
ES_H 5
6J_H 5
CL_Q 5
NG_Q 4
6B_U 4
PL_J 4
6E_M 3
6N_H 2
6A_M 2
ZN_M 2
YM_M 2
BZ_Q 2
ZL_Q 1
MBT_X 1
MBT_Z 1
FESX_Z 1
ES_Z 1
6J_Z 1
6A_Z 1
NG_H 1
HG_H 1
LE_G 1
MBT_G 1
6S_H 1
RB_H 1
ZC_K 1
LE_J 1
RB_J 1
BZ_J 1
6C_M 1
FDAX_M 1
6A_U 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NQ_Z 520K
GC_Z 194K
NQ_U -68K
SI_H -530K
GC_G 24K
NQ_M -348K
SI_N -514K
SI_K 127K
6E_H -3.7K
NQ_H -202K
GC_J 200K
GC_M 227K
SI_Z -7.1K
GC_V 22K
CL_M -154K
6B_H 3.5K
6E_Z 4.4K
GC_Q 16K
FDAX_U 53K
6E_U 17K
CL_J 98K
CL_K 30
SI_U -21K
FDAX_Z -9.1K
RTY_U -748
PL_F 134
YM_H -6K
YM_U -17K
ES_U -3.7K
MBT_V 6.7K
PL_V -7.5K
YM_Z 9.3K
6A_H -7.7K
BZ_K 7.6K
6J_U -1.4K
NG_G -40K
CL_N -9.3K
6B_M 1.7K
BZ_U 20K
FDAX_H -9K
6C_H -2K
ES_H -1.9K
6J_H 210
CL_Q 26K
NG_Q 752
6B_U 849
PL_J 631
6E_M -111
6N_H -2.2K
6A_M 775
ZN_M -36
YM_M 3.1K
BZ_Q 18K
ZL_Q 36
MBT_X 15
MBT_Z -148
FESX_Z -100
ES_Z 80
6J_Z 1
6A_Z 0
NG_H 104
HG_H -23K
LE_G 70
MBT_G 4
6S_H -1.4K
RB_H 366
ZC_K -500
LE_J -2.1K
RB_J 654
BZ_J -2.6K
6C_M 80
FDAX_M -4K
6A_U -305
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NQ_Z 399K
GC_Z 7K
NQ_U -87K
SI_H -35K
GC_G -20
NQ_M 273K
SI_N -18K
SI_K 23K
6E_H -2.2K
NQ_H -156K
GC_J 7.7K
GC_M 8.5K
SI_Z 44
GC_V 783
CL_M -4.2K
6B_H 578
6E_Z 3.1K
GC_Q -1K
FDAX_U 813
6E_U 8.8K
CL_J 2.3K
CL_K -8K
SI_U -2.2K
FDAX_Z -315
RTY_U 52
PL_F -726
YM_H 24
YM_U -3K
ES_U -7.1K
MBT_V 5.1K
PL_V -1.5K
YM_Z 398
6A_H -1.5K
BZ_K 850
6J_U -497
NG_G -806
CL_N -182
6B_M 53
BZ_U 716
FDAX_H -199
6C_H -640
ES_H -4.6K
6J_H 260
CL_Q 610
NG_Q 16
6B_U 136
PL_J 130
6E_M 34
6N_H -709
6A_M 46
ZN_M 0
YM_M 126
BZ_Q 355
ZL_Q 7
MBT_X 250
MBT_Z -1.4K
FESX_Z -8
ES_Z 175
6J_Z 5
6A_Z 4
NG_H 11
HG_H -1.8K
LE_G 49
MBT_G 140
6S_H -108
RB_H 45
ZC_K -500
LE_J -2.7K
RB_J 17
BZ_J -130
6C_M 84
FDAX_M -27
6A_U -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
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最差交易: -883 265 USD
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2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 21:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.15 18:59
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 18:50
No swaps are charged
2026.06.25 18:50
No swaps are charged
2026.06.25 17:50
No swaps are charged on the signal account
2026.06.15 18:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 14:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 13:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 20:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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EA交易
交易
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PF
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FXIL
每月30 USD
-40%
0
0
USD
598K
USD
56
13%
5 802
75%
95%
0.97
-69.25
USD
87%
1:200
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