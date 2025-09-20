- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
5 795
Profit Trades:
4 390 (75.75%)
Loss Trades:
1 405 (24.25%)
Best trade:
133 485.00 USD
Worst trade:
-883 265.00 USD
Gross Profit:
19 146 097.27 USD (8 724 970 pips)
Gross Loss:
-19 600 572.65 USD (5 937 237 pips)
Maximum consecutive wins:
84 (14 736.50 USD)
Maximal consecutive profit:
715 566.00 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
94.91%
Max deposit load:
99.77%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
3 108 (53.63%)
Short Trades:
2 687 (46.37%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-78.43 USD
Average Profit:
4 361.30 USD
Average Loss:
-13 950.59 USD
Maximum consecutive losses:
30 (-814 950.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 013 485.00 USD (9)
Monthly growth:
-19.64%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
13%
Drawdown by balance:
Absolute:
470 796.41 USD
Maximal:
3 456 690.67 USD (86.72%)
Relative drawdown:
By Balance:
86.71% (3 456 525.67 USD)
By Equity:
68.30% (2 597 050.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NQ_Z
|899
|GC_Z
|808
|NQ_U
|719
|SI_H
|639
|GC_G
|553
|NQ_M
|433
|SI_N
|184
|SI_K
|159
|6E_H
|157
|NQ_H
|144
|GC_J
|124
|GC_M
|102
|SI_Z
|83
|GC_V
|75
|CL_M
|71
|6B_H
|68
|6E_Z
|61
|GC_Q
|56
|FDAX_U
|53
|6E_U
|51
|CL_J
|36
|CL_K
|34
|FDAX_Z
|21
|RTY_U
|18
|PL_F
|18
|YM_H
|18
|SI_U
|18
|YM_U
|17
|ES_U
|17
|MBT_V
|17
|PL_V
|11
|YM_Z
|10
|6A_H
|8
|BZ_K
|8
|6J_U
|7
|NG_G
|6
|CL_N
|6
|6B_M
|6
|BZ_U
|6
|FDAX_H
|5
|6C_H
|5
|ES_H
|5
|6J_H
|5
|CL_Q
|5
|NG_Q
|4
|6B_U
|4
|PL_J
|4
|6E_M
|3
|6N_H
|2
|6A_M
|2
|ZN_M
|2
|YM_M
|2
|BZ_Q
|2
|ZL_Q
|1
|MBT_X
|1
|MBT_Z
|1
|FESX_Z
|1
|ES_Z
|1
|6J_Z
|1
|6A_Z
|1
|NG_H
|1
|HG_H
|1
|LE_G
|1
|MBT_G
|1
|6S_H
|1
|RB_H
|1
|ZC_K
|1
|LE_J
|1
|RB_J
|1
|BZ_J
|1
|6C_M
|1
|FDAX_M
|1
|6A_U
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NQ_Z
|520K
|GC_Z
|194K
|NQ_U
|-68K
|SI_H
|-530K
|GC_G
|24K
|NQ_M
|-348K
|SI_N
|-514K
|SI_K
|127K
|6E_H
|-3.7K
|NQ_H
|-202K
|GC_J
|200K
|GC_M
|227K
|SI_Z
|-7.1K
|GC_V
|22K
|CL_M
|-154K
|6B_H
|3.5K
|6E_Z
|4.4K
|GC_Q
|16K
|FDAX_U
|53K
|6E_U
|17K
|CL_J
|98K
|CL_K
|30
|FDAX_Z
|-9.1K
|RTY_U
|-748
|PL_F
|134
|YM_H
|-6K
|SI_U
|-73K
|YM_U
|-17K
|ES_U
|-3.7K
|MBT_V
|6.7K
|PL_V
|-7.5K
|YM_Z
|9.3K
|6A_H
|-7.7K
|BZ_K
|7.6K
|6J_U
|-1.4K
|NG_G
|-40K
|CL_N
|-9.3K
|6B_M
|1.7K
|BZ_U
|20K
|FDAX_H
|-9K
|6C_H
|-2K
|ES_H
|-1.9K
|6J_H
|210
|CL_Q
|26K
|NG_Q
|752
|6B_U
|849
|PL_J
|631
|6E_M
|-111
|6N_H
|-2.2K
|6A_M
|775
|ZN_M
|-36
|YM_M
|3.1K
|BZ_Q
|18K
|ZL_Q
|36
|MBT_X
|15
|MBT_Z
|-148
|FESX_Z
|-100
|ES_Z
|80
|6J_Z
|1
|6A_Z
|0
|NG_H
|104
|HG_H
|-23K
|LE_G
|70
|MBT_G
|4
|6S_H
|-1.4K
|RB_H
|366
|ZC_K
|-500
|LE_J
|-2.1K
|RB_J
|654
|BZ_J
|-2.6K
|6C_M
|80
|FDAX_M
|-4K
|6A_U
|-305
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NQ_Z
|399K
|GC_Z
|7K
|NQ_U
|-82K
|SI_H
|-35K
|GC_G
|-20
|NQ_M
|273K
|SI_N
|-18K
|SI_K
|23K
|6E_H
|-2.2K
|NQ_H
|-156K
|GC_J
|7.7K
|GC_M
|8.5K
|SI_Z
|44
|GC_V
|783
|CL_M
|-4.2K
|6B_H
|578
|6E_Z
|3.1K
|GC_Q
|-1K
|FDAX_U
|813
|6E_U
|8.8K
|CL_J
|2.3K
|CL_K
|-8K
|FDAX_Z
|-315
|RTY_U
|52
|PL_F
|-726
|YM_H
|24
|SI_U
|-5K
|YM_U
|-3K
|ES_U
|-7.1K
|MBT_V
|5.1K
|PL_V
|-1.5K
|YM_Z
|398
|6A_H
|-1.5K
|BZ_K
|850
|6J_U
|-497
|NG_G
|-806
|CL_N
|-182
|6B_M
|53
|BZ_U
|716
|FDAX_H
|-199
|6C_H
|-640
|ES_H
|-4.6K
|6J_H
|260
|CL_Q
|610
|NG_Q
|16
|6B_U
|136
|PL_J
|130
|6E_M
|34
|6N_H
|-709
|6A_M
|46
|ZN_M
|0
|YM_M
|126
|BZ_Q
|355
|ZL_Q
|7
|MBT_X
|250
|MBT_Z
|-1.4K
|FESX_Z
|-8
|ES_Z
|175
|6J_Z
|5
|6A_Z
|4
|NG_H
|11
|HG_H
|-1.8K
|LE_G
|49
|MBT_G
|140
|6S_H
|-108
|RB_H
|45
|ZC_K
|-500
|LE_J
|-2.7K
|RB_J
|17
|BZ_J
|-130
|6C_M
|84
|FDAX_M
|-27
|6A_U
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +133 485.00 USD
Worst trade: -883 265 USD
Maximum consecutive wins: 32
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +14 736.50 USD
Maximal consecutive loss: -814 950.00 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-45%
0
0
USD
USD
546K
USD
USD
55
13%
5 795
75%
95%
0.97
-78.43
USD
USD
87%
1:200