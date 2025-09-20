SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FXIL
Hermanus Johannes Brummer

FXIL

Hermanus Johannes Brummer
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 212
Profit Trade:
934 (77.06%)
Loss Trade:
278 (22.94%)
Best Trade:
26 480.00 USD
Worst Trade:
-167 640.00 USD
Profitto lordo:
1 552 382.21 USD (3 517 205 pips)
Perdita lorda:
-1 272 722.34 USD (1 142 231 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (97 227.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97 227.00 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
72.22%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
606 (50.00%)
Short Trade:
606 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
230.74 USD
Profitto medio:
1 662.08 USD
Perdita media:
-4 578.14 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-258 114.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258 114.00 USD (11)
Crescita mensile:
36.86%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196 859.89 USD
Massimale:
391 222.76 USD (32.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.76% (391 292.26 USD)
Per equità:
8.77% (102 965.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ_U 581
GC_Z 239
NQ_Z 111
GC_V 73
FDAX_U 52
6E_U 50
RTY_U 18
YM_U 17
ES_U 17
PL_V 11
FDAX_Z 11
GC_Q 8
6J_U 7
PL_F 6
NG_Q 3
6B_U 2
SI_Z 2
ZL_Q 1
6E_Z 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ_U -37K
GC_Z 191K
NQ_Z 50K
GC_V 23K
FDAX_U 68K
6E_U 15K
RTY_U -748
YM_U -17K
ES_U -3.7K
PL_V -7.5K
FDAX_Z -1.7K
GC_Q -2K
6J_U -1.4K
PL_F 894
NG_Q 32
6B_U 334
SI_Z 7.3K
ZL_Q 36
6E_Z 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ_U -28K
GC_Z 5.7K
NQ_Z 55K
GC_V 934
FDAX_U 919
6E_U 8.5K
RTY_U 52
YM_U -3K
ES_U -7.1K
PL_V -1.5K
FDAX_Z -168
GC_Q -472
6J_U -497
PL_F 184
NG_Q 2
6B_U 54
SI_Z 295
ZL_Q 7
6E_Z 5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26 480.00 USD
Worst Trade: -167 640 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +97 227.00 USD
Massima perdita consecutiva: -258 114.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 19:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 21:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 22:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 21:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 22:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 21:49
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 17:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 06:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FXIL
30USD al mese
28%
0
0
USD
1.3M
USD
11
4%
1 212
77%
100%
1.21
230.74
USD
33%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.