- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 212
Profit Trade:
934 (77.06%)
Loss Trade:
278 (22.94%)
Best Trade:
26 480.00 USD
Worst Trade:
-167 640.00 USD
Profitto lordo:
1 552 382.21 USD (3 517 205 pips)
Perdita lorda:
-1 272 722.34 USD (1 142 231 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (97 227.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97 227.00 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
72.22%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
606 (50.00%)
Short Trade:
606 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
230.74 USD
Profitto medio:
1 662.08 USD
Perdita media:
-4 578.14 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-258 114.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258 114.00 USD (11)
Crescita mensile:
36.86%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196 859.89 USD
Massimale:
391 222.76 USD (32.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.76% (391 292.26 USD)
Per equità:
8.77% (102 965.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ_U
|581
|GC_Z
|239
|NQ_Z
|111
|GC_V
|73
|FDAX_U
|52
|6E_U
|50
|RTY_U
|18
|YM_U
|17
|ES_U
|17
|PL_V
|11
|FDAX_Z
|11
|GC_Q
|8
|6J_U
|7
|PL_F
|6
|NG_Q
|3
|6B_U
|2
|SI_Z
|2
|ZL_Q
|1
|6E_Z
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ_U
|-37K
|GC_Z
|191K
|NQ_Z
|50K
|GC_V
|23K
|FDAX_U
|68K
|6E_U
|15K
|RTY_U
|-748
|YM_U
|-17K
|ES_U
|-3.7K
|PL_V
|-7.5K
|FDAX_Z
|-1.7K
|GC_Q
|-2K
|6J_U
|-1.4K
|PL_F
|894
|NG_Q
|32
|6B_U
|334
|SI_Z
|7.3K
|ZL_Q
|36
|6E_Z
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ_U
|-28K
|GC_Z
|5.7K
|NQ_Z
|55K
|GC_V
|934
|FDAX_U
|919
|6E_U
|8.5K
|RTY_U
|52
|YM_U
|-3K
|ES_U
|-7.1K
|PL_V
|-1.5K
|FDAX_Z
|-168
|GC_Q
|-472
|6J_U
|-497
|PL_F
|184
|NG_Q
|2
|6B_U
|54
|SI_Z
|295
|ZL_Q
|7
|6E_Z
|5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26 480.00 USD
Worst Trade: -167 640 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +97 227.00 USD
Massima perdita consecutiva: -258 114.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
1.3M
USD
USD
11
4%
1 212
77%
100%
1.21
230.74
USD
USD
33%
1:200