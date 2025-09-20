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Сигналы / MetaTrader 5 / Willow Glen Capital Management LLC
Raymond Paul Firetag

Willow Glen Capital Management LLC

Raymond Paul Firetag
Raymond Paul Firetag

Raymond Paul Firetag

0 отзывов
Надежность
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 34%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
350
Прибыльных трейдов:
257 (73.42%)
Убыточных трейдов:
93 (26.57%)
Лучший трейд:
5 804.21 USD
Худший трейд:
-2 871.13 USD
Общая прибыль:
165 220.50 USD (45 160 pips)
Общий убыток:
-131 466.67 USD (34 332 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (7 520.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 568.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
18.80%
Макс. загрузка депозита:
61.41%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
283 (80.86%)
Коротких трейдов:
67 (19.14%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
96.44 USD
Средняя прибыль:
642.88 USD
Средний убыток:
-1 413.62 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8 655.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 655.34 USD (5)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
50.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 377.15 USD
Максимальная:
13 669.43 USD (9.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (13 648.23 USD)
По эквити:
2.36% (3 202.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 67
EURUSD 58
EURAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 26
SP500 21
AUDJPY 20
CHFJPY 15
NZDUSD 14
USDJPY 13
CADJPY 12
XAUUSD 12
NZDJPY 7
GBPAUD 6
GBPJPY 5
USDCHF 4
AUDNZD 1
GDAXI 1
GBPUSD 1
GBPCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD -8.1K
EURUSD 9.1K
EURAUD 11K
USDCAD -2.4K
EURJPY 13K
SP500 11K
AUDJPY 4.9K
CHFJPY 1.2K
NZDUSD -2.6K
USDJPY -1.4K
CADJPY 2.6K
XAUUSD -3.9K
NZDJPY -1.1K
GBPAUD 4.5K
GBPJPY -690
USDCHF -943
AUDNZD -1.4K
GDAXI 391
GBPUSD -382
GBPCAD -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD -510
EURUSD 2.7K
EURAUD 2.2K
USDCAD 185
EURJPY 6.5K
SP500 2.4K
AUDJPY 776
CHFJPY 1.8K
NZDUSD -591
USDJPY -201
CADJPY 396
XAUUSD -5.5K
NZDJPY -82
GBPAUD 757
GBPJPY 73
USDCHF 396
AUDNZD -497
GDAXI 430
GBPUSD -53
GBPCAD -330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 804.21 USD
Худший трейд: -2 871 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +7 520.82 USD
Макс. убыток в серии: -8 655.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 14
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 198
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.56 × 2522
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 27...
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Systematic & discretionary macro strategy. This strategy looks for macro narratives to pair with simple technical analysis. Maximum exposure at any one time is 1% of the balance. Most trades last between a couple of hours to 1 - 2 days.



Нет отзывов
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.65% of days out of 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Willow Glen Capital Management LLC
35 USD в месяц
34%
0
0
USD
134K
USD
78
0%
350
73%
19%
1.25
96.44
USD
10%
1:200
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