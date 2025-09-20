- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
350
Прибыльных трейдов:
257 (73.42%)
Убыточных трейдов:
93 (26.57%)
Лучший трейд:
5 804.21 USD
Худший трейд:
-2 871.13 USD
Общая прибыль:
165 220.50 USD (45 160 pips)
Общий убыток:
-131 466.67 USD (34 332 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (7 520.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 568.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
18.80%
Макс. загрузка депозита:
61.41%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
283 (80.86%)
Коротких трейдов:
67 (19.14%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
96.44 USD
Средняя прибыль:
642.88 USD
Средний убыток:
-1 413.62 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8 655.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 655.34 USD (5)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
50.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 377.15 USD
Максимальная:
13 669.43 USD (9.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (13 648.23 USD)
По эквити:
2.36% (3 202.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|58
|EURAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|26
|SP500
|21
|AUDJPY
|20
|CHFJPY
|15
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|13
|CADJPY
|12
|XAUUSD
|12
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|1
|GDAXI
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-8.1K
|EURUSD
|9.1K
|EURAUD
|11K
|USDCAD
|-2.4K
|EURJPY
|13K
|SP500
|11K
|AUDJPY
|4.9K
|CHFJPY
|1.2K
|NZDUSD
|-2.6K
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|2.6K
|XAUUSD
|-3.9K
|NZDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|4.5K
|GBPJPY
|-690
|USDCHF
|-943
|AUDNZD
|-1.4K
|GDAXI
|391
|GBPUSD
|-382
|GBPCAD
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|-510
|EURUSD
|2.7K
|EURAUD
|2.2K
|USDCAD
|185
|EURJPY
|6.5K
|SP500
|2.4K
|AUDJPY
|776
|CHFJPY
|1.8K
|NZDUSD
|-591
|USDJPY
|-201
|CADJPY
|396
|XAUUSD
|-5.5K
|NZDJPY
|-82
|GBPAUD
|757
|GBPJPY
|73
|USDCHF
|396
|AUDNZD
|-497
|GDAXI
|430
|GBPUSD
|-53
|GBPCAD
|-330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 804.21 USD
Худший трейд: -2 871 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +7 520.82 USD
Макс. убыток в серии: -8 655.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 198
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.56 × 2522
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
еще 27...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Systematic & discretionary macro strategy. This strategy looks for macro narratives to pair with simple technical analysis. Maximum exposure at any one time is 1% of the balance. Most trades last between a couple of hours to 1 - 2 days.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
134K
USD
USD
78
0%
350
73%
19%
1.25
96.44
USD
USD
10%
1:200