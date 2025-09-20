Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 VantageFXInternational-Live 0.40 × 20 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 1.06 × 449 Pepperstone-MT5-Live01 1.22 × 153 Darwinex-Live 1.56 × 2275 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.13 × 8 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 6 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 3.04 × 24 XMGlobal-MT5 2 3.37 × 38 AdmiralMarkets-Live 3.57 × 282 FPMarkets-Live 4.00 × 2 TickmillUK-Live 4.00 × 6 BCS5-Real 4.33 × 6 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 FXOpen-MT5 4.75 × 8 Binary.com-Server 5.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 5.25 × 4 9 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou