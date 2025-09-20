SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Willow Glen Capital Management LLC
Raymond Paul Firetag

Willow Glen Capital Management LLC

Raymond Paul Firetag
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
115 (77.70%)
Perte trades:
33 (22.30%)
Meilleure transaction:
5 804.21 USD
Pire transaction:
-2 401.17 USD
Bénéfice brut:
72 431.54 USD (20 684 pips)
Perte brute:
-37 839.38 USD (6 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (7 558.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 568.27 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
29.72%
Charge de dépôt maximale:
61.41%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
3.81
Longs trades:
110 (74.32%)
Courts trades:
38 (25.68%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
233.73 USD
Bénéfice moyen:
629.84 USD
Perte moyenne:
-1 146.65 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4 361.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 361.81 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.38%
Prévision annuelle:
53.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 377.15 USD
Maximal:
9 084.48 USD (7.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.17% (9 064.93 USD)
Par fonds propres:
2.08% (2 780.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 39
EURJPY 23
AUDUSD 21
USDCAD 11
CHFJPY 9
CADJPY 8
NZDUSD 7
SP500 6
AUDJPY 5
NZDJPY 5
GBPJPY 5
USDJPY 3
USDCHF 2
AUDNZD 1
EURAUD 1
GDAXI 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 11K
EURJPY 16K
AUDUSD -1.7K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 3.1K
CADJPY 768
NZDUSD 161
SP500 1.2K
AUDJPY 3.3K
NZDJPY 1.8K
GBPJPY -690
USDJPY 1.4K
USDCHF -2.1K
AUDNZD -1.4K
EURAUD 441
GDAXI 391
GBPUSD -382
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.5K
EURJPY 6.8K
AUDUSD 144
USDCAD 443
CHFJPY 2K
CADJPY 58
NZDUSD 49
SP500 269
AUDJPY 457
NZDJPY 422
GBPJPY 73
USDJPY 480
USDCHF 122
AUDNZD -497
EURAUD 192
GDAXI 430
GBPUSD -53
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 804.21 USD
Pire transaction: -2 401 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7 558.96 USD
Perte consécutive maximale: -4 361.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
VantageFXInternational-Live
0.40 × 20
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
Darwinex-Live
1.56 × 2275
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
XMGlobal-MT5 2
3.37 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.57 × 282
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 6
BCS5-Real
4.33 × 6
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
FXOpen-MT5
4.75 × 8
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
9 plus...
Systematic & Discretionary Maco Strategy.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Willow Glen Capital Management LLC
35 USD par mois
35%
0
0
USD
135K
USD
33
0%
148
77%
30%
1.91
233.73
USD
7%
1:200
Copier

