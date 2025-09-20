- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
351
盈利交易:
258 (73.50%)
亏损交易:
93 (26.50%)
最好交易:
5 804.21 USD
最差交易:
-2 871.13 USD
毛利:
165 445.44 USD (45 218 pips)
毛利亏损:
-131 473.59 USD (34 332 pips)
最大连续赢利:
15 (7 520.82 USD)
最大连续盈利:
8 568.27 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
18.80%
最大入金加载:
61.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.49
长期交易:
284 (80.91%)
短期交易:
67 (19.09%)
利润因子:
1.26
预期回报:
96.79 USD
平均利润:
641.26 USD
平均损失:
-1 413.69 USD
最大连续失误:
5 (-8 655.34 USD)
最大连续亏损:
-8 655.34 USD (5)
每月增长:
3.74%
年度预测:
45.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 377.15 USD
最大值:
13 669.43 USD (9.95%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (13 648.23 USD)
净值:
2.36% (3 202.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|68
|EURUSD
|58
|EURAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|26
|SP500
|21
|AUDJPY
|20
|CHFJPY
|15
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|13
|CADJPY
|12
|XAUUSD
|12
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|1
|GDAXI
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-7.9K
|EURUSD
|9.1K
|EURAUD
|11K
|USDCAD
|-2.4K
|EURJPY
|13K
|SP500
|11K
|AUDJPY
|4.9K
|CHFJPY
|1.2K
|NZDUSD
|-2.6K
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|2.6K
|XAUUSD
|-3.9K
|NZDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|4.5K
|GBPJPY
|-690
|USDCHF
|-943
|AUDNZD
|-1.4K
|GDAXI
|391
|GBPUSD
|-382
|GBPCAD
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-452
|EURUSD
|2.7K
|EURAUD
|2.2K
|USDCAD
|185
|EURJPY
|6.5K
|SP500
|2.4K
|AUDJPY
|776
|CHFJPY
|1.8K
|NZDUSD
|-591
|USDJPY
|-201
|CADJPY
|396
|XAUUSD
|-5.5K
|NZDJPY
|-82
|GBPAUD
|757
|GBPJPY
|73
|USDCHF
|396
|AUDNZD
|-497
|GDAXI
|430
|GBPUSD
|-53
|GBPCAD
|-330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 804.21 USD
最差交易: -2 871 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +7 520.82 USD
最大连续亏损: -8 655.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 198
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.56 × 2522
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Systematic & discretionary macro strategy. This strategy looks for macro narratives to pair with simple technical analysis. Maximum exposure at any one time is 1% of the balance. Most trades last between a couple of hours to 1 - 2 days.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
34%
0
0
USD
USD
134K
USD
USD
79
0%
351
73%
19%
1.25
96.79
USD
USD
10%
1:200