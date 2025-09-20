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Raymond Paul Firetag

Willow Glen Capital Management LLC

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盈利交易:
258 (73.50%)
亏损交易:
93 (26.50%)
最好交易:
5 804.21 USD
最差交易:
-2 871.13 USD
毛利:
165 445.44 USD (45 218 pips)
毛利亏损:
-131 473.59 USD (34 332 pips)
最大连续赢利:
15 (7 520.82 USD)
最大连续盈利:
8 568.27 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
18.80%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.49
长期交易:
284 (80.91%)
短期交易:
67 (19.09%)
利润因子:
1.26
预期回报:
96.79 USD
平均利润:
641.26 USD
平均损失:
-1 413.69 USD
最大连续失误:
5 (-8 655.34 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
3.74%
年度预测:
45.34%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
1 377.15 USD
最大值:
13 669.43 USD (9.95%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (13 648.23 USD)
净值:
2.36% (3 202.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 68
EURUSD 58
EURAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 26
SP500 21
AUDJPY 20
CHFJPY 15
NZDUSD 14
USDJPY 13
CADJPY 12
XAUUSD 12
NZDJPY 7
GBPAUD 6
GBPJPY 5
USDCHF 4
AUDNZD 1
GDAXI 1
GBPUSD 1
GBPCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD -7.9K
EURUSD 9.1K
EURAUD 11K
USDCAD -2.4K
EURJPY 13K
SP500 11K
AUDJPY 4.9K
CHFJPY 1.2K
NZDUSD -2.6K
USDJPY -1.4K
CADJPY 2.6K
XAUUSD -3.9K
NZDJPY -1.1K
GBPAUD 4.5K
GBPJPY -690
USDCHF -943
AUDNZD -1.4K
GDAXI 391
GBPUSD -382
GBPCAD -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD -452
EURUSD 2.7K
EURAUD 2.2K
USDCAD 185
EURJPY 6.5K
SP500 2.4K
AUDJPY 776
CHFJPY 1.8K
NZDUSD -591
USDJPY -201
CADJPY 396
XAUUSD -5.5K
NZDJPY -82
GBPAUD 757
GBPJPY 73
USDCHF 396
AUDNZD -497
GDAXI 430
GBPUSD -53
GBPCAD -330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +5 804.21 USD
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TradeMaxGlobal-Live
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Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
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Exness-MT5Real31
1.83 × 6
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2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
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Ava-Real 1-MT5
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Systematic & discretionary macro strategy. This strategy looks for macro narratives to pair with simple technical analysis. Maximum exposure at any one time is 1% of the balance. Most trades last between a couple of hours to 1 - 2 days.



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2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.65% of days out of 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
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Willow Glen Capital Management LLC
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73%
19%
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96.79
USD
10%
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