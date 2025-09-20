SegnaliSezioni
Willow Glen Capital Management LLC

0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
116 (77.85%)
Loss Trade:
33 (22.15%)
Best Trade:
5 804.21 USD
Worst Trade:
-2 401.17 USD
Profitto lordo:
72 680.50 USD (20 743 pips)
Perdita lorda:
-37 846.48 USD (6 711 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7 558.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 568.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
29.74%
Massimo carico di deposito:
61.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
111 (74.50%)
Short Trade:
38 (25.50%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
233.79 USD
Profitto medio:
626.56 USD
Perdita media:
-1 146.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 361.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 361.81 USD (3)
Crescita mensile:
4.57%
Previsione annuale:
55.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 377.15 USD
Massimale:
9 084.48 USD (7.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (9 064.93 USD)
Per equità:
2.08% (2 780.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 39
EURJPY 23
AUDUSD 22
USDCAD 11
CHFJPY 9
CADJPY 8
NZDUSD 7
SP500 6
AUDJPY 5
NZDJPY 5
GBPJPY 5
USDJPY 3
USDCHF 2
AUDNZD 1
EURAUD 1
GDAXI 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 11K
EURJPY 16K
AUDUSD -1.4K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 3.1K
CADJPY 768
NZDUSD 161
SP500 1.2K
AUDJPY 3.3K
NZDJPY 1.8K
GBPJPY -690
USDJPY 1.4K
USDCHF -2.1K
AUDNZD -1.4K
EURAUD 441
GDAXI 391
GBPUSD -382
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.5K
EURJPY 6.8K
AUDUSD 203
USDCAD 443
CHFJPY 2K
CADJPY 58
NZDUSD 49
SP500 269
AUDJPY 457
NZDJPY 422
GBPJPY 73
USDJPY 480
USDCHF 122
AUDNZD -497
EURAUD 192
GDAXI 430
GBPUSD -53
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 804.21 USD
Worst Trade: -2 401 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7 558.96 USD
Massima perdita consecutiva: -4 361.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
VantageFXInternational-Live
0.40 × 20
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
Darwinex-Live
1.56 × 2275
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
XMGlobal-MT5 2
3.37 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.57 × 282
TickmillUK-Live
4.00 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.33 × 6
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
FXOpen-MT5
4.75 × 8
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
9 più
Systematic & Discretionary Maco Strategy.
Non ci sono recensioni
