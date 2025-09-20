- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
116 (77.85%)
Loss Trade:
33 (22.15%)
Best Trade:
5 804.21 USD
Worst Trade:
-2 401.17 USD
Profitto lordo:
72 680.50 USD (20 743 pips)
Perdita lorda:
-37 846.48 USD (6 711 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7 558.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 568.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
29.74%
Massimo carico di deposito:
61.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
111 (74.50%)
Short Trade:
38 (25.50%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
233.79 USD
Profitto medio:
626.56 USD
Perdita media:
-1 146.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 361.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 361.81 USD (3)
Crescita mensile:
4.57%
Previsione annuale:
55.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 377.15 USD
Massimale:
9 084.48 USD (7.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (9 064.93 USD)
Per equità:
2.08% (2 780.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|EURJPY
|23
|AUDUSD
|22
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|NZDUSD
|7
|SP500
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|5
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURAUD
|1
|GDAXI
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|11K
|EURJPY
|16K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|3.1K
|CADJPY
|768
|NZDUSD
|161
|SP500
|1.2K
|AUDJPY
|3.3K
|NZDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-690
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURAUD
|441
|GDAXI
|391
|GBPUSD
|-382
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.5K
|EURJPY
|6.8K
|AUDUSD
|203
|USDCAD
|443
|CHFJPY
|2K
|CADJPY
|58
|NZDUSD
|49
|SP500
|269
|AUDJPY
|457
|NZDJPY
|422
|GBPJPY
|73
|USDJPY
|480
|USDCHF
|122
|AUDNZD
|-497
|EURAUD
|192
|GDAXI
|430
|GBPUSD
|-53
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 804.21 USD
Worst Trade: -2 401 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7 558.96 USD
Massima perdita consecutiva: -4 361.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.40 × 20
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 449
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.22 × 153
|
Darwinex-Live
|1.56 × 2275
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.04 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|3.37 × 38
|
AdmiralMarkets-Live
|3.57 × 282
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
BCS5-Real
|4.33 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.75 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
9 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Systematic & Discretionary Maco Strategy.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
35%
0
0
USD
USD
135K
USD
USD
33
0%
149
77%
30%
1.92
233.79
USD
USD
7%
1:200