Raymond Paul Firetag

Willow Glen Capital Management LLC

Raymond Paul Firetag
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
116 (77.85%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (22.15%)
En iyi işlem:
5 804.21 USD
En kötü işlem:
-2 401.17 USD
Brüt kâr:
72 680.50 USD (20 743 pips)
Brüt zarar:
-37 846.48 USD (6 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7 558.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 568.27 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
28.72%
Maks. mevduat yükü:
61.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
111 (74.50%)
Satış işlemleri:
38 (25.50%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
233.79 USD
Ortalama kâr:
626.56 USD
Ortalama zarar:
-1 146.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 361.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 361.81 USD (3)
Aylık büyüme:
2.83%
Yıllık tahmin:
34.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 377.15 USD
Maksimum:
9 084.48 USD (7.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.17% (9 064.93 USD)
Varlığa göre:
2.08% (2 780.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 39
EURJPY 23
AUDUSD 22
USDCAD 11
CHFJPY 9
CADJPY 8
NZDUSD 7
SP500 6
AUDJPY 5
NZDJPY 5
GBPJPY 5
USDJPY 3
USDCHF 2
AUDNZD 1
EURAUD 1
GDAXI 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 11K
EURJPY 16K
AUDUSD -1.4K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 3.1K
CADJPY 768
NZDUSD 161
SP500 1.2K
AUDJPY 3.3K
NZDJPY 1.8K
GBPJPY -690
USDJPY 1.4K
USDCHF -2.1K
AUDNZD -1.4K
EURAUD 441
GDAXI 391
GBPUSD -382
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.5K
EURJPY 6.8K
AUDUSD 203
USDCAD 443
CHFJPY 2K
CADJPY 58
NZDUSD 49
SP500 269
AUDJPY 457
NZDJPY 422
GBPJPY 73
USDJPY 480
USDCHF 122
AUDNZD -497
EURAUD 192
GDAXI 430
GBPUSD -53
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 804.21 USD
En kötü işlem: -2 401 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7 558.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 361.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
VantageFXInternational-Live
0.40 × 20
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
Darwinex-Live
1.56 × 2275
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
XMGlobal-MT5 2
3.37 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.57 × 282
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 6
BCS5-Real
4.33 × 6
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
FXOpen-MT5
4.75 × 8
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
9 daha fazla...
Systematic & Discretionary Maco Strategy.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Willow Glen Capital Management LLC
Ayda 35 USD
35%
0
0
USD
135K
USD
33
0%
149
77%
29%
1.92
233.79
USD
7%
1:200
