- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
116 (77.85%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (22.15%)
En iyi işlem:
5 804.21 USD
En kötü işlem:
-2 401.17 USD
Brüt kâr:
72 680.50 USD (20 743 pips)
Brüt zarar:
-37 846.48 USD (6 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7 558.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 568.27 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
28.72%
Maks. mevduat yükü:
61.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
111 (74.50%)
Satış işlemleri:
38 (25.50%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
233.79 USD
Ortalama kâr:
626.56 USD
Ortalama zarar:
-1 146.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 361.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 361.81 USD (3)
Aylık büyüme:
2.83%
Yıllık tahmin:
34.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 377.15 USD
Maksimum:
9 084.48 USD (7.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.17% (9 064.93 USD)
Varlığa göre:
2.08% (2 780.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|EURJPY
|23
|AUDUSD
|22
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|NZDUSD
|7
|SP500
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|5
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURAUD
|1
|GDAXI
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|11K
|EURJPY
|16K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|3.1K
|CADJPY
|768
|NZDUSD
|161
|SP500
|1.2K
|AUDJPY
|3.3K
|NZDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-690
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURAUD
|441
|GDAXI
|391
|GBPUSD
|-382
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|EURJPY
|6.8K
|AUDUSD
|203
|USDCAD
|443
|CHFJPY
|2K
|CADJPY
|58
|NZDUSD
|49
|SP500
|269
|AUDJPY
|457
|NZDJPY
|422
|GBPJPY
|73
|USDJPY
|480
|USDCHF
|122
|AUDNZD
|-497
|EURAUD
|192
|GDAXI
|430
|GBPUSD
|-53
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 804.21 USD
En kötü işlem: -2 401 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7 558.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 361.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.40 × 20
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 449
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.22 × 153
|
Darwinex-Live
|1.56 × 2275
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.04 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|3.37 × 38
|
AdmiralMarkets-Live
|3.57 × 282
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 6
|
BCS5-Real
|4.33 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.75 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
Systematic & Discretionary Maco Strategy.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
35%
0
0
USD
USD
135K
USD
USD
33
0%
149
77%
29%
1.92
233.79
USD
USD
7%
1:200