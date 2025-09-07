- Прирост
Всего трейдов:
7 783
Прибыльных трейдов:
4 872 (62.59%)
Убыточных трейдов:
2 911 (37.40%)
Лучший трейд:
1 753.77 USD
Худший трейд:
-4 493.40 USD
Общая прибыль:
47 557.92 USD (1 181 844 pips)
Общий убыток:
-43 013.22 USD (1 268 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 764.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 764.22 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
94.69%
Макс. загрузка депозита:
124.07%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
3 870 (49.72%)
Коротких трейдов:
3 913 (50.28%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
9.76 USD
Средний убыток:
-14.78 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-14 111.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 111.80 USD (11)
Прирост в месяц:
-80.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18 651.98 USD (66.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.41% (18 651.98 USD)
По эквити:
80.18% (18 537.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5909
|GBPUSD
|1655
|GBPJPY
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|60K
|GBPUSD
|-32K
|GBPJPY
|-112K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 13
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
|
TahoeGroup-Live
|0.74 × 175
|
CPTMarkets-Live
|1.17 × 2761
|
FXCM-USDReal01
|1.33 × 12
Нет отзывов
