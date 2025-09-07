СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JINNIUFX5
Fuchao Wang

JINNIUFX5

Fuchao Wang
0 отзывов
Надежность
480 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2016 51%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 783
Прибыльных трейдов:
4 872 (62.59%)
Убыточных трейдов:
2 911 (37.40%)
Лучший трейд:
1 753.77 USD
Худший трейд:
-4 493.40 USD
Общая прибыль:
47 557.92 USD (1 181 844 pips)
Общий убыток:
-43 013.22 USD (1 268 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 764.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 764.22 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
94.69%
Макс. загрузка депозита:
124.07%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
3 870 (49.72%)
Коротких трейдов:
3 913 (50.28%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
9.76 USD
Средний убыток:
-14.78 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-14 111.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 111.80 USD (11)
Прирост в месяц:
-80.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18 651.98 USD (66.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.41% (18 651.98 USD)
По эквити:
80.18% (18 537.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 5909
GBPUSD 1655
GBPJPY 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 20K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY -17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 60K
GBPUSD -32K
GBPJPY -112K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 753.77 USD
Худший трейд: -4 493 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 764.22 USD
Макс. убыток в серии: -14 111.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LMAX-LiveUK
0.00 × 13
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
TahoeGroup-Live
0.74 × 175
CPTMarkets-Live
1.17 × 2761
FXCM-USDReal01
1.33 × 12
Нет отзывов
2025.12.19 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 09:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.12% of days out of 3361 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
