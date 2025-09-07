SeñalesSecciones
Fuchao Wang

JINNIUFX5

Fuchao Wang
0 comentarios
Fiabilidad
480 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2016 51%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 783
Transacciones Rentables:
4 872 (62.59%)
Transacciones Irrentables:
2 911 (37.40%)
Mejor transacción:
1 753.77 USD
Peor transacción:
-4 493.40 USD
Beneficio Bruto:
47 557.92 USD (1 181 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 013.22 USD (1 268 213 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (3 764.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 764.22 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
94.69%
Carga máxima del depósito:
124.07%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
3 870 (49.72%)
Transacciones Cortas:
3 913 (50.28%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
9.76 USD
Pérdidas medias:
-14.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-14 111.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 111.80 USD (11)
Crecimiento al mes:
-80.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18 651.98 USD (66.15%)
Reducción relativa:
De balance:
80.41% (18 651.98 USD)
De fondos:
80.18% (18 537.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 5909
GBPUSD 1655
GBPJPY 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 20K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY -17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 60K
GBPUSD -32K
GBPJPY -112K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 753.77 USD
Peor transacción: -4 493 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +3 764.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14 111.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackwellGlobal2-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LMAX-LiveUK
0.00 × 13
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
TahoeGroup-Live
0.74 × 175
CPTMarkets-Live
1.17 × 2761
FXCM-USDReal01
1.33 × 12
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 09:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.12% of days out of 3361 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JINNIUFX5
30 USD al mes
51%
0
0
USD
4.5K
USD
480
13%
7 783
62%
95%
1.10
0.58
USD
80%
1:100
