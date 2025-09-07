- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
7 783
Transacciones Rentables:
4 872 (62.59%)
Transacciones Irrentables:
2 911 (37.40%)
Mejor transacción:
1 753.77 USD
Peor transacción:
-4 493.40 USD
Beneficio Bruto:
47 557.92 USD (1 181 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 013.22 USD (1 268 213 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (3 764.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 764.22 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
94.69%
Carga máxima del depósito:
124.07%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
3 870 (49.72%)
Transacciones Cortas:
3 913 (50.28%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
9.76 USD
Pérdidas medias:
-14.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-14 111.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 111.80 USD (11)
Crecimiento al mes:
-80.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18 651.98 USD (66.15%)
Reducción relativa:
De balance:
80.41% (18 651.98 USD)
De fondos:
80.18% (18 537.55 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5909
|GBPUSD
|1655
|GBPJPY
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|60K
|GBPUSD
|-32K
|GBPJPY
|-112K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 753.77 USD
Peor transacción: -4 493 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +3 764.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14 111.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackwellGlobal2-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 13
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
|
TahoeGroup-Live
|0.74 × 175
|
CPTMarkets-Live
|1.17 × 2761
|
FXCM-USDReal01
|1.33 × 12
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
51%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
480
13%
7 783
62%
95%
1.10
0.58
USD
USD
80%
1:100