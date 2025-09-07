SignauxSections
Fuchao Wang

JINNIUFX5

Fuchao Wang
0 avis
Fiabilité
468 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2016 624%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 581
Bénéfice trades:
4 757 (62.74%)
Perte trades:
2 824 (37.25%)
Meilleure transaction:
1 753.77 USD
Pire transaction:
-753.47 USD
Bénéfice brut:
44 874.29 USD (1 140 838 pips)
Perte brute:
-23 064.55 USD (1 111 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (3 764.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 764.22 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.78%
Charge de dépôt maximale:
0.68%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.17
Longs trades:
3 753 (49.51%)
Courts trades:
3 828 (50.49%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
2.88 USD
Bénéfice moyen:
9.43 USD
Perte moyenne:
-8.17 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-978.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-978.22 USD (9)
Croissance mensuelle:
-3.87%
Prévision annuelle:
-46.94%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 348.80 USD (4.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.84% (1 348.80 USD)
Par fonds propres:
0.34% (74.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5909
GBPUSD 1655
GBPJPY 17
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 20K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 60K
GBPUSD -32K
GBPJPY 3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 753.77 USD
Pire transaction: -753 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +3 764.22 USD
Perte consécutive maximale: -978.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackwellGlobal2-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAX-LiveUK
0.00 × 13
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
TahoeGroup-Live
0.74 × 175
CPTMarkets-Live
1.17 × 2761
Aucun avis
