Trade:
7 582
Profit Trade:
4 758 (62.75%)
Loss Trade:
2 824 (37.25%)
Best Trade:
1 753.77 USD
Worst Trade:
-753.47 USD
Profitto lordo:
44 876.01 USD (1 141 086 pips)
Perdita lorda:
-23 064.55 USD (1 111 583 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 764.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 764.22 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
85.78%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
16.17
Long Trade:
3 754 (49.51%)
Short Trade:
3 828 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
9.43 USD
Perdita media:
-8.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-978.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-978.22 USD (9)
Crescita mensile:
-0.54%
Previsione annuale:
-6.58%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 348.80 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.84% (1 348.80 USD)
Per equità:
0.34% (74.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5909
|GBPUSD
|1655
|GBPJPY
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|55
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|60K
|GBPUSD
|-32K
|GBPJPY
|3.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +1 753.77 USD
Worst Trade: -753 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 764.22 USD
Massima perdita consecutiva: -978.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal2-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 13
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
|
TahoeGroup-Live
|0.74 × 175
|
CPTMarkets-Live
|1.17 × 2761
