Fuchao Wang

JINNIUFX5

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
469 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2016 624%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 582
Profit Trade:
4 758 (62.75%)
Loss Trade:
2 824 (37.25%)
Best Trade:
1 753.77 USD
Worst Trade:
-753.47 USD
Profitto lordo:
44 876.01 USD (1 141 086 pips)
Perdita lorda:
-23 064.55 USD (1 111 583 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 764.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 764.22 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
85.78%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
16.17
Long Trade:
3 754 (49.51%)
Short Trade:
3 828 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
9.43 USD
Perdita media:
-8.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-978.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-978.22 USD (9)
Crescita mensile:
-0.54%
Previsione annuale:
-6.58%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 348.80 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.84% (1 348.80 USD)
Per equità:
0.34% (74.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5909
GBPUSD 1655
GBPJPY 18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 20K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 55
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 60K
GBPUSD -32K
GBPJPY 3.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 753.77 USD
Worst Trade: -753 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 764.22 USD
Massima perdita consecutiva: -978.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal2-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LMAX-LiveUK
0.00 × 13
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
TahoeGroup-Live
0.74 × 175
CPTMarkets-Live
1.17 × 2761
