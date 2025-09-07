SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JINNIUFX5
Fuchao Wang

JINNIUFX5

Fuchao Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
469 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2016 624%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 582
Kârla kapanan işlemler:
4 758 (62.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 824 (37.25%)
En iyi işlem:
1 753.77 USD
En kötü işlem:
-753.47 USD
Brüt kâr:
44 876.01 USD (1 141 086 pips)
Brüt zarar:
-23 064.55 USD (1 111 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 764.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 764.22 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.78%
Maks. mevduat yükü:
0.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
16.17
Alış işlemleri:
3 754 (49.51%)
Satış işlemleri:
3 828 (50.49%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
2.88 USD
Ortalama kâr:
9.43 USD
Ortalama zarar:
-8.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-978.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-978.22 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.54%
Yıllık tahmin:
-6.58%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 348.80 USD (4.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.84% (1 348.80 USD)
Varlığa göre:
0.34% (74.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5909
GBPUSD 1655
GBPJPY 18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 20K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 55
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 60K
GBPUSD -32K
GBPJPY 3.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 753.77 USD
En kötü işlem: -753 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3 764.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -978.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal2-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LMAX-LiveUK
0.00 × 13
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
TahoeGroup-Live
0.74 × 175
CPTMarkets-Live
1.17 × 2761
İnceleme yok
