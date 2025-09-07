- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 783
盈利交易:
4 872 (62.59%)
亏损交易:
2 911 (37.40%)
最好交易:
1 753.77 USD
最差交易:
-4 493.40 USD
毛利:
47 557.92 USD (1 181 844 pips)
毛利亏损:
-43 013.22 USD (1 268 213 pips)
最大连续赢利:
14 (3 764.22 USD)
最大连续盈利:
3 764.22 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
94.69%
最大入金加载:
124.07%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.24
长期交易:
3 870 (49.72%)
短期交易:
3 913 (50.28%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
9.76 USD
平均损失:
-14.78 USD
最大连续失误:
11 (-14 111.80 USD)
最大连续亏损:
-14 111.80 USD (11)
每月增长:
-80.28%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18 651.98 USD (66.15%)
相对跌幅:
结余:
80.41% (18 651.98 USD)
净值:
80.18% (18 537.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5909
|GBPUSD
|1655
|GBPJPY
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|60K
|GBPUSD
|-32K
|GBPJPY
|-112K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
没有评论
