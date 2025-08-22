СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Golden myFXprovider
Nicolas Dimanche

Golden myFXprovider

Nicolas Dimanche
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
96 (96.00%)
Убыточных трейдов:
4 (4.00%)
Лучший трейд:
29.02 EUR
Худший трейд:
-26.80 EUR
Общая прибыль:
256.21 EUR (23 807 pips)
Общий убыток:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (91.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
91.94 EUR (41)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
8.18%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.56
Длинных трейдов:
75 (75.00%)
Коротких трейдов:
25 (25.00%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
1.49 EUR
Средняя прибыль:
2.67 EUR
Средний убыток:
-26.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-26.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-26.80 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.56%
Годовой прогноз:
18.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
26.83 EUR (0.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (26.21 EUR)
По эквити:
1.77% (90.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.02 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +91.94 EUR
Макс. убыток в серии: -26.80 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.


Нет отзывов
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.15 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 19:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.22 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 19:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden myFXprovider
45 USD в месяц
3%
0
0
USD
5.1K
EUR
17
100%
100
96%
8%
2.39
1.49
EUR
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.