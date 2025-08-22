- Прирост
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
96 (96.00%)
Убыточных трейдов:
4 (4.00%)
Лучший трейд:
29.02 EUR
Худший трейд:
-26.80 EUR
Общая прибыль:
256.21 EUR (23 807 pips)
Общий убыток:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (91.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
91.94 EUR (41)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
8.18%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.56
Длинных трейдов:
75 (75.00%)
Коротких трейдов:
25 (25.00%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
1.49 EUR
Средняя прибыль:
2.67 EUR
Средний убыток:
-26.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-26.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-26.80 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.56%
Годовой прогноз:
18.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
26.83 EUR (0.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (26.21 EUR)
По эквити:
1.77% (90.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.02 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +91.94 EUR
Макс. убыток в серии: -26.80 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.
Нет отзывов
