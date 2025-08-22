SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Golden myFXprovider
Nicolas Dimanche

Golden myFXprovider

Nicolas Dimanche
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
96 (96.00%)
Verlusttrades:
4 (4.00%)
Bester Trade:
29.02 EUR
Schlechtester Trade:
-26.80 EUR
Bruttoprofit:
256.21 EUR (23 807 pips)
Bruttoverlust:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (91.94 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.94 EUR (41)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
8.18%
Max deposit load:
0.44%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.56
Long-Positionen:
75 (75.00%)
Short-Positionen:
25 (25.00%)
Profit-Faktor:
2.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.67 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-26.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-26.80 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.80 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.56%
Jahresprognose:
18.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
26.83 EUR (0.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.51% (26.21 EUR)
Kapital:
1.77% (90.97 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.02 EUR
Schlechtester Trade: -27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.94 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.80 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.


Keine Bewertungen
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.15 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 19:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.22 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 19:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.