- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
96 (96.00%)
Verlusttrades:
4 (4.00%)
Bester Trade:
29.02 EUR
Schlechtester Trade:
-26.80 EUR
Bruttoprofit:
256.21 EUR (23 807 pips)
Bruttoverlust:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (91.94 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.94 EUR (41)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
8.18%
Max deposit load:
0.44%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.56
Long-Positionen:
75 (75.00%)
Short-Positionen:
25 (25.00%)
Profit-Faktor:
2.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.67 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-26.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-26.80 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.80 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.56%
Jahresprognose:
18.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
26.83 EUR (0.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.51% (26.21 EUR)
Kapital:
1.77% (90.97 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.02 EUR
Schlechtester Trade: -27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.94 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.80 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
45 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
17
100%
100
96%
8%
2.39
1.49
EUR
EUR
2%
1:500