Señales / MetaTrader 5 / Golden myFXprovider
Nicolas Dimanche

Golden myFXprovider

Nicolas Dimanche
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD al mes
incremento desde 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
96 (96.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (4.00%)
Mejor transacción:
29.02 EUR
Peor transacción:
-26.80 EUR
Beneficio Bruto:
256.21 EUR (23 807 pips)
Pérdidas Brutas:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (91.94 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
91.94 EUR (41)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
8.18%
Carga máxima del depósito:
0.44%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.56
Transacciones Largas:
75 (75.00%)
Transacciones Cortas:
25 (25.00%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
1.49 EUR
Beneficio medio:
2.67 EUR
Pérdidas medias:
-26.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-26.80 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.80 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.56%
Pronóstico anual:
18.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
26.83 EUR (0.52%)
Reducción relativa:
De balance:
0.51% (26.21 EUR)
De fondos:
1.77% (90.97 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.02 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +91.94 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -26.80 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.


No hay comentarios
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.15 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 19:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.22 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 19:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Golden myFXprovider
45 USD al mes
3%
0
0
USD
5.1K
EUR
17
100%
100
96%
8%
2.39
1.49
EUR
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.