Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
96 (96.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (4.00%)
Mejor transacción:
29.02 EUR
Peor transacción:
-26.80 EUR
Beneficio Bruto:
256.21 EUR (23 807 pips)
Pérdidas Brutas:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (91.94 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
91.94 EUR (41)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
8.18%
Carga máxima del depósito:
0.44%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.56
Transacciones Largas:
75 (75.00%)
Transacciones Cortas:
25 (25.00%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
1.49 EUR
Beneficio medio:
2.67 EUR
Pérdidas medias:
-26.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-26.80 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.80 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.56%
Pronóstico anual:
18.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
26.83 EUR (0.52%)
Reducción relativa:
De balance:
0.51% (26.21 EUR)
De fondos:
1.77% (90.97 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.02 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +91.94 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -26.80 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.
No hay comentarios
