- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
96 (96.00%)
Negociações com perda:
4 (4.00%)
Melhor negociação:
29.02 EUR
Pior negociação:
-26.80 EUR
Lucro bruto:
256.21 EUR (23 807 pips)
Perda bruta:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (91.94 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
91.94 EUR (41)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
8.18%
Depósito máximo carregado:
0.44%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.56
Negociações longas:
75 (75.00%)
Negociações curtas:
25 (25.00%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
1.49 EUR
Lucro médio:
2.67 EUR
Perda média:
-26.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-26.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-26.80 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.56%
Previsão anual:
18.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
26.83 EUR (0.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.51% (26.21 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.77% (90.97 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.02 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +91.94 EUR
Máxima perda consecutiva: -26.80 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
45 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
17
100%
100
96%
8%
2.39
1.49
EUR
EUR
2%
1:500