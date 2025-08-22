SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Golden myFXprovider
Nicolas Dimanche

Golden myFXprovider

Nicolas Dimanche
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
96 (96.00%)
Negociações com perda:
4 (4.00%)
Melhor negociação:
29.02 EUR
Pior negociação:
-26.80 EUR
Lucro bruto:
256.21 EUR (23 807 pips)
Perda bruta:
-107.15 EUR (11 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (91.94 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
91.94 EUR (41)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
8.18%
Depósito máximo carregado:
0.44%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.56
Negociações longas:
75 (75.00%)
Negociações curtas:
25 (25.00%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
1.49 EUR
Lucro médio:
2.67 EUR
Perda média:
-26.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-26.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-26.80 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.56%
Previsão anual:
18.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
26.83 EUR (0.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.51% (26.21 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.77% (90.97 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.02 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +91.94 EUR
Máxima perda consecutiva: -26.80 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.


Sem comentários
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.15 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 19:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.22 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 19:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Golden myFXprovider
45 USD por mês
3%
0
0
USD
5.1K
EUR
17
100%
100
96%
8%
2.39
1.49
EUR
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.