シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Golden myFXprovider
Nicolas Dimanche

Golden myFXprovider

Nicolas Dimanche
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  45  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
96 (96.00%)
損失トレード:
4 (4.00%)
ベストトレード:
29.02 EUR
最悪のトレード:
-26.80 EUR
総利益:
256.21 EUR (23 807 pips)
総損失:
-107.15 EUR (11 962 pips)
最大連続の勝ち:
41 (91.94 EUR)
最大連続利益:
91.94 EUR (41)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
8.18%
最大入金額:
0.44%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.56
長いトレード:
75 (75.00%)
短いトレード:
25 (25.00%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
1.49 EUR
平均利益:
2.67 EUR
平均損失:
-26.79 EUR
最大連続の負け:
1 (-26.80 EUR)
最大連続損失:
-26.80 EUR (1)
月間成長:
1.56%
年間予想:
18.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
26.83 EUR (0.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.51% (26.21 EUR)
エクイティによる:
1.77% (90.97 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.02 EUR
最悪のトレード: -27 EUR
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +91.94 EUR
最大連続損失: -26.80 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.


レビューなし
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.15 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 19:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.22 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 19:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください