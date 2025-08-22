- 成长
交易:
100
盈利交易:
96 (96.00%)
亏损交易:
4 (4.00%)
最好交易:
29.02 EUR
最差交易:
-26.80 EUR
毛利:
256.21 EUR (23 807 pips)
毛利亏损:
-107.15 EUR (11 962 pips)
最大连续赢利:
41 (91.94 EUR)
最大连续盈利:
91.94 EUR (41)
夏普比率:
0.20
交易活动:
8.18%
最大入金加载:
0.44%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.56
长期交易:
75 (75.00%)
短期交易:
25 (25.00%)
利润因子:
2.39
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
2.67 EUR
平均损失:
-26.79 EUR
最大连续失误:
1 (-26.80 EUR)
最大连续亏损:
-26.80 EUR (1)
每月增长:
1.56%
年度预测:
18.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
26.83 EUR (0.52%)
相对跌幅:
结余:
0.51% (26.21 EUR)
净值:
1.77% (90.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.02 EUR
最差交易: -27 EUR
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +91.94 EUR
最大连续亏损: -26.80 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
