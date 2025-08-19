СигналыРазделы
William Brandon Autry

Syna Master

William Brandon Autry
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
11%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
55 (67.07%)
Убыточных трейдов:
27 (32.93%)
Лучший трейд:
17.04 USD
Худший трейд:
-11.90 USD
Общая прибыль:
111.61 USD (7 266 pips)
Общий убыток:
-57.81 USD (4 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (11.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.51 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
24.54%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
3.39
Длинных трейдов:
67 (81.71%)
Коротких трейдов:
15 (18.29%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.54 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.00 USD
Максимальная:
15.85 USD (3.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (15.87 USD)
По эквити:
8.63% (41.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 30
USDCAD 17
AUDNZD 13
AUDCAD 10
NZDUSD 7
USDJPY 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 20
USDCAD 9
AUDNZD 9
AUDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 373
USDCAD 316
AUDNZD 1.2K
AUDCAD 509
NZDUSD 397
USDJPY -191
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.04 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.15 USD
Макс. убыток в серии: -8.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 6
Coinexx-Live
0.56 × 351
Hankotrade-Live
0.65 × 17
FusionMarkets-Live
1.00 × 13
LiteFinance-MT5
1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.67 × 18
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
EightcapGlobal-Live
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.73 × 107
Alpari-MT5
3.85 × 40
OctaFX-Real
5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
6.13 × 72
FBS-Real
11.10 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
15.90 × 10
Syna EA
Нет отзывов
2025.12.20 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
Share of trading days is too low
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
