Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
55 (67.07%)
Убыточных трейдов:
27 (32.93%)
Лучший трейд:
17.04 USD
Худший трейд:
-11.90 USD
Общая прибыль:
111.61 USD (7 266 pips)
Общий убыток:
-57.81 USD (4 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (11.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.51 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
24.54%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
3.39
Длинных трейдов:
67 (81.71%)
Коротких трейдов:
15 (18.29%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.54 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.00 USD
Максимальная:
15.85 USD (3.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (15.87 USD)
По эквити:
8.63% (41.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|20
|USDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|316
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|509
|NZDUSD
|397
|USDJPY
|-191
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.04 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.15 USD
Макс. убыток в серии: -8.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 351
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.67 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|11.10 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
