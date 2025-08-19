- 자본
- 축소
트레이드:
82
이익 거래:
55 (67.07%)
손실 거래:
27 (32.93%)
최고의 거래:
17.04 USD
최악의 거래:
-11.90 USD
총 수익:
111.61 USD (7 266 pips)
총 손실:
-57.81 USD (4 669 pips)
연속 최대 이익:
12 (11.15 USD)
연속 최대 이익:
20.51 USD (4)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
21.52%
최대 입금량:
4.77%
최근 거래:
51 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
3.39
롱(주식매수):
67 (81.71%)
숏(주식차입매도):
15 (18.29%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
2.03 USD
평균 손실:
-2.14 USD
연속 최대 손실:
4 (-8.47 USD)
연속 최대 손실:
-14.54 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.00 USD
최대한의:
15.85 USD (3.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
8.63% (41.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|20
|USDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|316
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|509
|NZDUSD
|397
|USDJPY
|-191
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.04 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11.15 USD
연속 최대 손실: -8.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 351
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.67 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|11.10 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
Syna EA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
527
USD
USD
14
100%
82
67%
22%
1.93
0.66
USD
USD
9%
1:500