- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
22 (68.75%)
Loss Trade:
10 (31.25%)
Best Trade:
17.04 USD
Worst Trade:
-11.90 USD
Profitto lordo:
63.83 USD (2 990 pips)
Perdita lorda:
-34.42 USD (1 992 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (10.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
33.92%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
23 (71.88%)
Short Trade:
9 (28.13%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-3.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.54 USD (2)
Crescita mensile:
6.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.00 USD
Massimale:
15.85 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.09% (15.87 USD)
Per equità:
8.63% (41.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|16
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|13
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|4
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|95
|AUDNZD
|494
|USDJPY
|-191
|AUDCAD
|301
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.04 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.82 USD
Massima perdita consecutiva: -14.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 351
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.67 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|11.10 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
