信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Syna Master
William Brandon Autry

Syna Master

William Brandon Autry
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 11%
Coinexx-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
82
盈利交易:
55 (67.07%)
亏损交易:
27 (32.93%)
最好交易:
17.04 USD
最差交易:
-11.90 USD
毛利:
111.61 USD (7 266 pips)
毛利亏损:
-57.81 USD (4 669 pips)
最大连续赢利:
12 (11.15 USD)
最大连续盈利:
20.51 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
24.54%
最大入金加载:
4.77%
最近交易:
36 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
3.39
长期交易:
67 (81.71%)
短期交易:
15 (18.29%)
利润因子:
1.93
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
4 (-8.47 USD)
最大连续亏损:
-14.54 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.00 USD
最大值:
15.85 USD (3.09%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (15.87 USD)
净值:
8.63% (41.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 30
USDCAD 17
AUDNZD 13
AUDCAD 10
NZDUSD 7
USDJPY 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 20
USDCAD 9
AUDNZD 9
AUDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 373
USDCAD 316
AUDNZD 1.2K
AUDCAD 509
NZDUSD 397
USDJPY -191
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.04 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.15 USD
最大连续亏损: -8.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 6
Coinexx-Live
0.56 × 351
Hankotrade-Live
0.65 × 17
FusionMarkets-Live
1.00 × 13
LiteFinance-MT5
1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.67 × 18
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
EightcapGlobal-Live
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.73 × 107
Alpari-MT5
3.85 × 40
OctaFX-Real
5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
6.13 × 72
FBS-Real
11.10 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
15.90 × 10
Syna EA
没有评论
2025.12.20 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
Share of trading days is too low
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Syna Master
每月999 USD
11%
0
0
USD
527
USD
13
100%
82
67%
25%
1.93
0.66
USD
9%
1:500
