- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
55 (67.07%)
亏损交易:
27 (32.93%)
最好交易:
17.04 USD
最差交易:
-11.90 USD
毛利:
111.61 USD (7 266 pips)
毛利亏损:
-57.81 USD (4 669 pips)
最大连续赢利:
12 (11.15 USD)
最大连续盈利:
20.51 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
24.54%
最大入金加载:
4.77%
最近交易:
36 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
3.39
长期交易:
67 (81.71%)
短期交易:
15 (18.29%)
利润因子:
1.93
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
4 (-8.47 USD)
最大连续亏损:
-14.54 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.00 USD
最大值:
15.85 USD (3.09%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (15.87 USD)
净值:
8.63% (41.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|20
|USDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|316
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|509
|NZDUSD
|397
|USDJPY
|-191
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.04 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.15 USD
最大连续亏损: -8.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 351
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.67 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|11.10 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
Syna EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
11%
0
0
USD
USD
527
USD
USD
13
100%
82
67%
25%
1.93
0.66
USD
USD
9%
1:500