Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
55 (67.07%)
Verlusttrades:
27 (32.93%)
Bester Trade:
17.04 USD
Schlechtester Trade:
-11.90 USD
Bruttoprofit:
111.61 USD (7 266 pips)
Bruttoverlust:
-57.81 USD (4 669 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (11.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.51 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
24.54%
Max deposit load:
4.77%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
3.39
Long-Positionen:
67 (81.71%)
Short-Positionen:
15 (18.29%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-8.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.54 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.00 USD
Maximaler:
15.85 USD (3.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.09% (15.87 USD)
Kapital:
8.63% (41.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|20
|USDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|316
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|509
|NZDUSD
|397
|USDJPY
|-191
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Bester Trade: +17.04 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 351
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.67 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|11.10 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
