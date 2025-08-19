- Incremento
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
55 (67.07%)
Transacciones Irrentables:
27 (32.93%)
Mejor transacción:
17.04 USD
Peor transacción:
-11.90 USD
Beneficio Bruto:
111.61 USD (7 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-57.81 USD (4 669 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (11.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.51 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
24.54%
Carga máxima del depósito:
4.77%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
67 (81.71%)
Transacciones Cortas:
15 (18.29%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
2.03 USD
Pérdidas medias:
-2.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.54 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.00 USD
Máxima:
15.85 USD (3.09%)
Reducción relativa:
De balance:
3.09% (15.87 USD)
De fondos:
8.63% (41.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|20
|USDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|316
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|509
|NZDUSD
|397
|USDJPY
|-191
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +17.04 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 351
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.67 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|11.10 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
