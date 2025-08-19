SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Syna Master
William Brandon Autry

Syna Master

William Brandon Autry
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Coinexx-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
55 (67.07%)
Transacciones Irrentables:
27 (32.93%)
Mejor transacción:
17.04 USD
Peor transacción:
-11.90 USD
Beneficio Bruto:
111.61 USD (7 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-57.81 USD (4 669 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (11.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.51 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
24.54%
Carga máxima del depósito:
4.77%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
67 (81.71%)
Transacciones Cortas:
15 (18.29%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
2.03 USD
Pérdidas medias:
-2.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.54 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.00 USD
Máxima:
15.85 USD (3.09%)
Reducción relativa:
De balance:
3.09% (15.87 USD)
De fondos:
8.63% (41.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 30
USDCAD 17
AUDNZD 13
AUDCAD 10
NZDUSD 7
USDJPY 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 20
USDCAD 9
AUDNZD 9
AUDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 373
USDCAD 316
AUDNZD 1.2K
AUDCAD 509
NZDUSD 397
USDJPY -191
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.04 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 6
Coinexx-Live
0.56 × 351
Hankotrade-Live
0.65 × 17
FusionMarkets-Live
1.00 × 13
LiteFinance-MT5
1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.67 × 18
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
EightcapGlobal-Live
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.73 × 107
Alpari-MT5
3.85 × 40
OctaFX-Real
5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
6.13 × 72
FBS-Real
11.10 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
15.90 × 10
Syna EA
No hay comentarios
2025.12.20 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
Share of trading days is too low
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Syna Master
999 USD al mes
11%
0
0
USD
527
USD
13
100%
82
67%
25%
1.93
0.66
USD
9%
1:500
Copiar

