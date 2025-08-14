- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
532
Прибыльных трейдов:
356 (66.91%)
Убыточных трейдов:
176 (33.08%)
Лучший трейд:
27.62 USD
Худший трейд:
-23.69 USD
Общая прибыль:
661.29 USD (52 496 pips)
Общий убыток:
-306.08 USD (17 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (112.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.35 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
96.31%
Макс. загрузка депозита:
29.80%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.99
Длинных трейдов:
267 (50.19%)
Коротких трейдов:
265 (49.81%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.69 USD (1)
Прирост в месяц:
8.35%
Годовой прогноз:
101.30%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.77 USD
Максимальная:
23.69 USD (4.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (17.51 USD)
По эквити:
30.20% (205.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|49
|NZDUSD
|47
|CHFJPY
|37
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|31
|NZDCHF
|30
|AUDJPY
|29
|USDCHF
|27
|AUDUSD
|26
|EURUSD
|24
|GBPCHF
|22
|USDCAD
|17
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|17
|NZDCAD
|16
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDCHF
|15
|GBPNZD
|12
|EURJPY
|11
|AUDCAD
|9
|GBPCAD
|8
|EURCAD
|7
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|GBPAUD
|3
|EURAUD
|3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY
|-27
|NZDUSD
|19
|CHFJPY
|17
|GBPUSD
|69
|USDJPY
|79
|NZDCHF
|26
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|25
|AUDUSD
|-8
|EURUSD
|31
|GBPCHF
|26
|USDCAD
|2
|CADCHF
|-2
|AUDNZD
|-8
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|9
|CADJPY
|9
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|14
|EURJPY
|-3
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|5
|EURCHF
|6
|EURNZD
|17
|GBPAUD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY
|295
|NZDUSD
|1.3K
|CHFJPY
|1.7K
|GBPUSD
|5.8K
|USDJPY
|5.7K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDJPY
|1.8K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|-673
|EURUSD
|1.2K
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|435
|CADCHF
|-48
|AUDNZD
|593
|NZDCAD
|647
|GBPJPY
|1.5K
|CADJPY
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|GBPNZD
|2.2K
|EURJPY
|513
|AUDCAD
|174
|GBPCAD
|783
|EURCAD
|796
|EURCHF
|504
|EURNZD
|1.2K
|GBPAUD
|442
|EURAUD
|388
|EURGBP
|148
|XAUUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.62 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +112.35 USD
Макс. убыток в серии: -15.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageInternational-Live 21
|0.38 × 21
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 90
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 536
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
VantageMarkets-Live 10
|0.92 × 127
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 21
|1.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
110%
0
0
USD
USD
679
USD
USD
50
83%
532
66%
96%
2.16
0.67
USD
USD
30%
1:300