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Сигналы / MetaTrader 5 / Armata
Evgeniy Grebenuik

Armata

Evgeniy Grebenuik
Evgeniy Grebenuik

Evgeniy Grebenuik

Опыт торговли на финансовых рынках 23 года
52 комментария
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 110%
RoboForex-ECN
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
532
Прибыльных трейдов:
356 (66.91%)
Убыточных трейдов:
176 (33.08%)
Лучший трейд:
27.62 USD
Худший трейд:
-23.69 USD
Общая прибыль:
661.29 USD (52 496 pips)
Общий убыток:
-306.08 USD (17 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (112.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.35 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
96.31%
Макс. загрузка депозита:
29.80%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.99
Длинных трейдов:
267 (50.19%)
Коротких трейдов:
265 (49.81%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.69 USD (1)
Прирост в месяц:
8.35%
Годовой прогноз:
101.30%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.77 USD
Максимальная:
23.69 USD (4.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (17.51 USD)
По эквити:
30.20% (205.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDJPY 49
NZDUSD 47
CHFJPY 37
GBPUSD 31
USDJPY 31
NZDCHF 30
AUDJPY 29
USDCHF 27
AUDUSD 26
EURUSD 24
GBPCHF 22
USDCAD 17
CADCHF 17
AUDNZD 17
NZDCAD 16
GBPJPY 15
CADJPY 15
AUDCHF 15
GBPNZD 12
EURJPY 11
AUDCAD 9
GBPCAD 8
EURCAD 7
EURCHF 6
EURNZD 6
GBPAUD 3
EURAUD 3
EURGBP 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDJPY -27
NZDUSD 19
CHFJPY 17
GBPUSD 69
USDJPY 79
NZDCHF 26
AUDJPY 7
USDCHF 25
AUDUSD -8
EURUSD 31
GBPCHF 26
USDCAD 2
CADCHF -2
AUDNZD -8
NZDCAD 4
GBPJPY 9
CADJPY 9
AUDCHF 17
GBPNZD 14
EURJPY -3
AUDCAD 1
GBPCAD 10
EURCAD 5
EURCHF 6
EURNZD 17
GBPAUD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
XAUUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDJPY 295
NZDUSD 1.3K
CHFJPY 1.7K
GBPUSD 5.8K
USDJPY 5.7K
NZDCHF 1.3K
AUDJPY 1.8K
USDCHF 2.4K
AUDUSD -673
EURUSD 1.2K
GBPCHF 1.3K
USDCAD 435
CADCHF -48
AUDNZD 593
NZDCAD 647
GBPJPY 1.5K
CADJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPNZD 2.2K
EURJPY 513
AUDCAD 174
GBPCAD 783
EURCAD 796
EURCHF 504
EURNZD 1.2K
GBPAUD 442
EURAUD 388
EURGBP 148
XAUUSD 284
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.62 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +112.35 USD
Макс. убыток в серии: -15.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TriveEurope-Live2
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
GrandMarkets-MT5 Live1
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageInternational-Live 21
0.38 × 21
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 90
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.59 × 536
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageMarkets-Live 10
0.92 × 127
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
VantageMarkets-Live 21
1.00 × 1
еще 160...
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Неттинг аккаунт
Нет отзывов
2026.07.27 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.15 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.12 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.20 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.10 14:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.03.26 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.17 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.09 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.17 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.14 16:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.02.06 05:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.03 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Armata
35 USD в месяц
110%
0
0
USD
679
USD
50
83%
532
66%
96%
2.16
0.67
USD
30%
1:300
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