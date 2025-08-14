- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
93 (59.61%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (40.38%)
En iyi işlem:
16.40 USD
En kötü işlem:
-15.19 USD
Brüt kâr:
163.24 USD (8 022 pips)
Brüt zarar:
-109.89 USD (4 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
90.52%
Maks. mevduat yükü:
29.80%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.05
Alış işlemleri:
78 (50.00%)
Satış işlemleri:
78 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-1.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.37 USD (2)
Aylık büyüme:
8.37%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.77 USD
Maksimum:
17.51 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (17.51 USD)
Varlığa göre:
12.06% (45.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|10
|NZDCHF
|6
|AUDCAD
|5
|EURNZD
|5
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|4
|EURCAD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|-15
|USDCAD
|2
|NZDCHF
|-4
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|15
|CADCHF
|0
|AUDCHF
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-14
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|0
|GBPCHF
|9
|USDJPY
|18
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|-12
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURJPY
|-2
|GBPNZD
|1
|AUDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-275
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-868
|USDCAD
|318
|NZDCHF
|-57
|AUDCAD
|92
|EURNZD
|806
|CADCHF
|16
|AUDCHF
|-20
|NZDCAD
|-38
|USDCHF
|124
|AUDNZD
|-520
|EURCAD
|187
|GBPJPY
|-78
|GBPCHF
|206
|USDJPY
|602
|CADJPY
|204
|GBPCAD
|120
|NZDJPY
|-336
|CHFJPY
|113
|EURCHF
|78
|EURJPY
|-27
|GBPNZD
|186
|AUDJPY
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 63
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
StriforLLC-Live
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 20
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16758
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Exness-MT5Real7
|1.49 × 35
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 1055
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 2230
Неттинг аккаунт
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
16%
0
0
USD
USD
377
USD
USD
5
94%
156
59%
91%
1.48
0.34
USD
USD
12%
1:300