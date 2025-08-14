SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Armata
Evgeniy Grebenuik

Armata

Evgeniy Grebenuik
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
93 (59.61%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (40.38%)
En iyi işlem:
16.40 USD
En kötü işlem:
-15.19 USD
Brüt kâr:
163.24 USD (8 022 pips)
Brüt zarar:
-109.89 USD (4 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
90.52%
Maks. mevduat yükü:
29.80%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.05
Alış işlemleri:
78 (50.00%)
Satış işlemleri:
78 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-1.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.37 USD (2)
Aylık büyüme:
8.37%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.77 USD
Maksimum:
17.51 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (17.51 USD)
Varlığa göre:
12.06% (45.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 27
EURUSD 23
GBPUSD 19
AUDUSD 17
USDCAD 10
NZDCHF 6
AUDCAD 5
EURNZD 5
CADCHF 4
AUDCHF 4
NZDCAD 4
USDCHF 4
AUDNZD 4
EURCAD 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
USDJPY 3
CADJPY 2
GBPCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
EURCHF 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD -3
EURUSD 34
GBPUSD 14
AUDUSD -15
USDCAD 2
NZDCHF -4
AUDCAD 1
EURNZD 15
CADCHF 0
AUDCHF 0
NZDCAD -1
USDCHF 1
AUDNZD -14
EURCAD 2
GBPJPY 0
GBPCHF 9
USDJPY 18
CADJPY 4
GBPCAD 2
NZDJPY -12
CHFJPY 1
EURCHF 1
EURJPY -2
GBPNZD 1
AUDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -275
EURUSD 1.3K
GBPUSD 1.6K
AUDUSD -868
USDCAD 318
NZDCHF -57
AUDCAD 92
EURNZD 806
CADCHF 16
AUDCHF -20
NZDCAD -38
USDCHF 124
AUDNZD -520
EURCAD 187
GBPJPY -78
GBPCHF 206
USDJPY 602
CADJPY 204
GBPCAD 120
NZDJPY -336
CHFJPY 113
EURCHF 78
EURJPY -27
GBPNZD 186
AUDJPY -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
StriforLLC-Live
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.25 × 16758
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.49 × 35
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 1055
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 2230
66 daha fazla...
Неттинг аккаунт
İnceleme yok
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Share of trading days is too low
2025.08.14 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
