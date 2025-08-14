SignauxSections
Evgeniy Grebenuik

Armata

Evgeniy Grebenuik
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
93 (59.61%)
Perte trades:
63 (40.38%)
Meilleure transaction:
16.40 USD
Pire transaction:
-15.19 USD
Bénéfice brut:
163.24 USD (8 022 pips)
Perte brute:
-109.89 USD (4 387 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (3.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
90.52%
Charge de dépôt maximale:
29.80%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.05
Longs trades:
78 (50.00%)
Courts trades:
78 (50.00%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-1.74 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-15.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.37%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.77 USD
Maximal:
17.51 USD (4.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.78% (17.51 USD)
Par fonds propres:
12.06% (45.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 27
EURUSD 23
GBPUSD 19
AUDUSD 17
USDCAD 10
NZDCHF 6
AUDCAD 5
EURNZD 5
CADCHF 4
AUDCHF 4
NZDCAD 4
USDCHF 4
AUDNZD 4
EURCAD 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
USDJPY 3
CADJPY 2
GBPCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
EURCHF 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD -3
EURUSD 34
GBPUSD 14
AUDUSD -15
USDCAD 2
NZDCHF -4
AUDCAD 1
EURNZD 15
CADCHF 0
AUDCHF 0
NZDCAD -1
USDCHF 1
AUDNZD -14
EURCAD 2
GBPJPY 0
GBPCHF 9
USDJPY 18
CADJPY 4
GBPCAD 2
NZDJPY -12
CHFJPY 1
EURCHF 1
EURJPY -2
GBPNZD 1
AUDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD -275
EURUSD 1.3K
GBPUSD 1.6K
AUDUSD -868
USDCAD 318
NZDCHF -57
AUDCAD 92
EURNZD 806
CADCHF 16
AUDCHF -20
NZDCAD -38
USDCHF 124
AUDNZD -520
EURCAD 187
GBPJPY -78
GBPCHF 206
USDJPY 602
CADJPY 204
GBPCAD 120
NZDJPY -336
CHFJPY 113
EURCHF 78
EURJPY -27
GBPNZD 186
AUDJPY -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.40 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3.01 USD
Perte consécutive maximale: -15.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
StriforLLC-Live
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.25 × 16758
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.49 × 35
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 1055
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 2230
66 plus...
Неттинг аккаунт
Aucun avis
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Share of trading days is too low
2025.08.14 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
