- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
93 (59.61%)
Loss Trade:
63 (40.38%)
Best Trade:
16.40 USD
Worst Trade:
-15.19 USD
Profitto lordo:
163.24 USD (8 022 pips)
Perdita lorda:
-109.89 USD (4 387 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
90.52%
Massimo carico di deposito:
29.80%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
78 (50.00%)
Short Trade:
78 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.74 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.37 USD (2)
Crescita mensile:
8.37%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.77 USD
Massimale:
17.51 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (17.51 USD)
Per equità:
12.06% (45.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|10
|NZDCHF
|6
|AUDCAD
|5
|EURNZD
|5
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|4
|EURCAD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|-15
|USDCAD
|2
|NZDCHF
|-4
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|15
|CADCHF
|0
|AUDCHF
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-14
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|0
|GBPCHF
|9
|USDJPY
|18
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|-12
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURJPY
|-2
|GBPNZD
|1
|AUDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-275
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-868
|USDCAD
|318
|NZDCHF
|-57
|AUDCAD
|92
|EURNZD
|806
|CADCHF
|16
|AUDCHF
|-20
|NZDCAD
|-38
|USDCHF
|124
|AUDNZD
|-520
|EURCAD
|187
|GBPJPY
|-78
|GBPCHF
|206
|USDJPY
|602
|CADJPY
|204
|GBPCAD
|120
|NZDJPY
|-336
|CHFJPY
|113
|EURCHF
|78
|EURJPY
|-27
|GBPNZD
|186
|AUDJPY
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.01 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 63
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
StriforLLC-Live
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 20
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16758
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Exness-MT5Real7
|1.49 × 35
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 1055
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 2230
