Evgeniy Grebenuik

Armata

Evgeniy Grebenuik
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 16%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
93 (59.61%)
Loss Trade:
63 (40.38%)
Best Trade:
16.40 USD
Worst Trade:
-15.19 USD
Profitto lordo:
163.24 USD (8 022 pips)
Perdita lorda:
-109.89 USD (4 387 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
90.52%
Massimo carico di deposito:
29.80%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
78 (50.00%)
Short Trade:
78 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.74 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.37 USD (2)
Crescita mensile:
8.37%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.77 USD
Massimale:
17.51 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (17.51 USD)
Per equità:
12.06% (45.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 27
EURUSD 23
GBPUSD 19
AUDUSD 17
USDCAD 10
NZDCHF 6
AUDCAD 5
EURNZD 5
CADCHF 4
AUDCHF 4
NZDCAD 4
USDCHF 4
AUDNZD 4
EURCAD 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
USDJPY 3
CADJPY 2
GBPCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
EURCHF 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -3
EURUSD 34
GBPUSD 14
AUDUSD -15
USDCAD 2
NZDCHF -4
AUDCAD 1
EURNZD 15
CADCHF 0
AUDCHF 0
NZDCAD -1
USDCHF 1
AUDNZD -14
EURCAD 2
GBPJPY 0
GBPCHF 9
USDJPY 18
CADJPY 4
GBPCAD 2
NZDJPY -12
CHFJPY 1
EURCHF 1
EURJPY -2
GBPNZD 1
AUDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -275
EURUSD 1.3K
GBPUSD 1.6K
AUDUSD -868
USDCAD 318
NZDCHF -57
AUDCAD 92
EURNZD 806
CADCHF 16
AUDCHF -20
NZDCAD -38
USDCHF 124
AUDNZD -520
EURCAD 187
GBPJPY -78
GBPCHF 206
USDJPY 602
CADJPY 204
GBPCAD 120
NZDJPY -336
CHFJPY 113
EURCHF 78
EURJPY -27
GBPNZD 186
AUDJPY -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.01 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
StriforLLC-Live
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.25 × 16758
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.49 × 35
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 1055
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 2230
66 più
Неттинг аккаунт
Non ci sono recensioni
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Share of trading days is too low
2025.08.14 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.