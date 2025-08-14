- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
532
盈利交易:
356 (66.91%)
亏损交易:
176 (33.08%)
最好交易:
27.62 USD
最差交易:
-23.69 USD
毛利:
661.29 USD (52 496 pips)
毛利亏损:
-306.08 USD (17 316 pips)
最大连续赢利:
26 (112.35 USD)
最大连续盈利:
112.35 USD (26)
夏普比率:
0.17
交易活动:
96.31%
最大入金加载:
29.80%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.99
长期交易:
267 (50.19%)
短期交易:
265 (49.81%)
利润因子:
2.16
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
1.86 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
2 (-15.37 USD)
最大连续亏损:
-23.69 USD (1)
每月增长:
8.35%
年度预测:
101.30%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
2.77 USD
最大值:
23.69 USD (4.57%)
相对跌幅:
结余:
4.78% (17.51 USD)
净值:
30.20% (205.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|49
|NZDUSD
|47
|CHFJPY
|37
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|31
|NZDCHF
|30
|AUDJPY
|29
|USDCHF
|27
|AUDUSD
|26
|EURUSD
|24
|GBPCHF
|22
|USDCAD
|17
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|17
|NZDCAD
|16
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDCHF
|15
|GBPNZD
|12
|EURJPY
|11
|AUDCAD
|9
|GBPCAD
|8
|EURCAD
|7
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|GBPAUD
|3
|EURAUD
|3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY
|-27
|NZDUSD
|19
|CHFJPY
|17
|GBPUSD
|69
|USDJPY
|79
|NZDCHF
|26
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|25
|AUDUSD
|-8
|EURUSD
|31
|GBPCHF
|26
|USDCAD
|2
|CADCHF
|-2
|AUDNZD
|-8
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|9
|CADJPY
|9
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|14
|EURJPY
|-3
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|5
|EURCHF
|6
|EURNZD
|17
|GBPAUD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY
|295
|NZDUSD
|1.3K
|CHFJPY
|1.7K
|GBPUSD
|5.8K
|USDJPY
|5.7K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDJPY
|1.8K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|-673
|EURUSD
|1.2K
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|435
|CADCHF
|-48
|AUDNZD
|593
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|647
|GBPJPY
|1.5K
|CADJPY
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|GBPNZD
|2.2K
|EURJPY
|513
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|174
|GBPCAD
|783
|EURCAD
|796
|EURCHF
|504
|EURNZD
|1.2K
|GBPAUD
|442
|EURAUD
|388
|EURGBP
|148
|XAUUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.62 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +112.35 USD
最大连续亏损: -15.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageInternational-Live 21
|0.38 × 21
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 90
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 536
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
VantageMarkets-Live 10
|0.92 × 127
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 21
|1.00 × 1
Неттинг аккаунт
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
110%
0
0
USD
USD
679
USD
USD
50
83%
532
66%
96%
2.16
0.67
USD
USD
30%
1:300