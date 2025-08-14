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Evgeniy Grebenuik

Armata

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Опыт торговли на финансовых рынках 23 года
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交易:
532
盈利交易:
356 (66.91%)
亏损交易:
176 (33.08%)
最好交易:
27.62 USD
最差交易:
-23.69 USD
毛利:
661.29 USD (52 496 pips)
毛利亏损:
-306.08 USD (17 316 pips)
最大连续赢利:
26 (112.35 USD)
最大连续盈利:
112.35 USD (26)
夏普比率:
0.17
交易活动:
96.31%
最大入金加载:
29.80%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.99
长期交易:
267 (50.19%)
短期交易:
265 (49.81%)
利润因子:
2.16
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
1.86 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
2 (-15.37 USD)
最大连续亏损:
-23.69 USD (1)
每月增长:
8.35%
年度预测:
101.30%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
2.77 USD
最大值:
23.69 USD (4.57%)
相对跌幅:
结余:
4.78% (17.51 USD)
净值:
30.20% (205.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDJPY 49
NZDUSD 47
CHFJPY 37
GBPUSD 31
USDJPY 31
NZDCHF 30
AUDJPY 29
USDCHF 27
AUDUSD 26
EURUSD 24
GBPCHF 22
USDCAD 17
CADCHF 17
AUDNZD 17
NZDCAD 16
GBPJPY 15
CADJPY 15
AUDCHF 15
GBPNZD 12
EURJPY 11
AUDCAD 9
GBPCAD 8
EURCAD 7
EURCHF 6
EURNZD 6
GBPAUD 3
EURAUD 3
EURGBP 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDJPY -27
NZDUSD 19
CHFJPY 17
GBPUSD 69
USDJPY 79
NZDCHF 26
AUDJPY 7
USDCHF 25
AUDUSD -8
EURUSD 31
GBPCHF 26
USDCAD 2
CADCHF -2
AUDNZD -8
NZDCAD 4
GBPJPY 9
CADJPY 9
AUDCHF 17
GBPNZD 14
EURJPY -3
AUDCAD 1
GBPCAD 10
EURCAD 5
EURCHF 6
EURNZD 17
GBPAUD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
XAUUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDJPY 295
NZDUSD 1.3K
CHFJPY 1.7K
GBPUSD 5.8K
USDJPY 5.7K
NZDCHF 1.3K
AUDJPY 1.8K
USDCHF 2.4K
AUDUSD -673
EURUSD 1.2K
GBPCHF 1.3K
USDCAD 435
CADCHF -48
AUDNZD 593
NZDCAD 647
GBPJPY 1.5K
CADJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPNZD 2.2K
EURJPY 513
AUDCAD 174
GBPCAD 783
EURCAD 796
EURCHF 504
EURNZD 1.2K
GBPAUD 442
EURAUD 388
EURGBP 148
XAUUSD 284
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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最好交易: +27.62 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +112.35 USD
最大连续亏损: -15.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TriveEurope-Live2
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WingoGroupLtdTestOnly-Live
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FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
GrandMarkets-MT5 Live1
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
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VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageInternational-Live 21
0.38 × 21
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 90
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.59 × 536
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageMarkets-Live 10
0.92 × 127
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
VantageMarkets-Live 21
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2026.07.27 08:57
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2026.07.13 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 09:11
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2026.06.15 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.12 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 07:50
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2026.04.24 13:10
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2026.04.20 14:54
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2026.04.14 07:10
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2026.04.10 14:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.03.26 20:54
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2026.03.25 15:36
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2026.03.18 08:37
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2026.03.17 15:25
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2026.03.09 01:01
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2026.02.17 15:07
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2026.02.14 16:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.02.06 05:36
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2026.02.03 21:11
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679
USD
50
83%
532
66%
96%
2.16
0.67
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30%
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