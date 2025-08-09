- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 974
Прибыльных трейдов:
879 (44.52%)
Убыточных трейдов:
1 095 (55.47%)
Лучший трейд:
213.29 EUR
Худший трейд:
-57.34 EUR
Общая прибыль:
3 364.31 EUR (296 872 pips)
Общий убыток:
-2 758.10 EUR (246 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (11.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
487.28 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
51.96%
Макс. загрузка депозита:
107.37%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
791 (40.07%)
Коротких трейдов:
1 183 (59.93%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.31 EUR
Средняя прибыль:
3.83 EUR
Средний убыток:
-2.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
35 (-84.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-227.31 EUR (16)
Прирост в месяц:
7.27%
Годовой прогноз:
88.18%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
609.00 EUR
Максимальная:
845.08 EUR (68.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.51% (833.27 EUR)
По эквити:
25.28% (283.06 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|939
|SP500
|457
|STOXX50E
|249
|NDX
|166
|GDAXI
|63
|WS30
|24
|NI225
|20
|EURJPY
|15
|XTIUSD
|10
|XAUUSD
|6
|TLT
|5
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|27
|SP500
|-142
|STOXX50E
|131
|NDX
|497
|GDAXI
|-29
|WS30
|-6
|NI225
|139
|EURJPY
|-3
|XTIUSD
|170
|XAUUSD
|-44
|TLT
|-69
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|0
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|0
|USDJPY
|21
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.3K
|SP500
|-13K
|STOXX50E
|8.6K
|NDX
|48K
|GDAXI
|-2.2K
|WS30
|-553
|NI225
|2.3K
|EURJPY
|-188
|XTIUSD
|1.7K
|XAUUSD
|-4.4K
|TLT
|-175
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|-53
|USDCHF
|37
|CHFJPY
|340
|EURCHF
|21
|USDJPY
|3.6K
|AUDCAD
|-60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +213.29 EUR
Худший трейд: -57 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +11.15 EUR
Макс. убыток в серии: -84.02 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 416
|
Darwinex-Live
|0.99 × 4420
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.61 × 31
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
54
1%
1 974
44%
52%
1.21
0.31
EUR
EUR
58%
1:200