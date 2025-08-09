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Pedro Miguel Garcia Piqueras

BNSRVD

Pedro Miguel Garcia Piqueras
Pedro Miguel Garcia Piqueras

Pedro Miguel Garcia Piqueras

0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 974
Прибыльных трейдов:
879 (44.52%)
Убыточных трейдов:
1 095 (55.47%)
Лучший трейд:
213.29 EUR
Худший трейд:
-57.34 EUR
Общая прибыль:
3 364.31 EUR (296 872 pips)
Общий убыток:
-2 758.10 EUR (246 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (11.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
487.28 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
51.96%
Макс. загрузка депозита:
107.37%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
791 (40.07%)
Коротких трейдов:
1 183 (59.93%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.31 EUR
Средняя прибыль:
3.83 EUR
Средний убыток:
-2.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
35 (-84.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-227.31 EUR (16)
Прирост в месяц:
7.27%
Годовой прогноз:
88.18%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
609.00 EUR
Максимальная:
845.08 EUR (68.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.51% (833.27 EUR)
По эквити:
25.28% (283.06 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 939
SP500 457
STOXX50E 249
NDX 166
GDAXI 63
WS30 24
NI225 20
EURJPY 15
XTIUSD 10
XAUUSD 6
TLT 5
AUDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
USDJPY 3
AUDCAD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 27
SP500 -142
STOXX50E 131
NDX 497
GDAXI -29
WS30 -6
NI225 139
EURJPY -3
XTIUSD 170
XAUUSD -44
TLT -69
AUDUSD 0
USDCAD -2
USDCHF 0
CHFJPY 2
EURCHF 0
USDJPY 21
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.3K
SP500 -13K
STOXX50E 8.6K
NDX 48K
GDAXI -2.2K
WS30 -553
NI225 2.3K
EURJPY -188
XTIUSD 1.7K
XAUUSD -4.4K
TLT -175
AUDUSD 10
USDCAD -53
USDCHF 37
CHFJPY 340
EURCHF 21
USDJPY 3.6K
AUDCAD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +213.29 EUR
Худший трейд: -57 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +11.15 EUR
Макс. убыток в серии: -84.02 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 416
Darwinex-Live
0.99 × 4420
TickmillUK-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
1.61 × 31
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
еще 23...
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Нет отзывов
2026.07.24 21:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.18 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 20:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 21:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 22:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.25 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 18:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.06 19:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.01 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BNSRVD
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
1.4K
EUR
54
1%
1 974
44%
52%
1.21
0.31
EUR
58%
1:200
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