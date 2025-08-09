Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 7 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 6 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 CapitalPointTrading-MT5-4 0.23 × 13 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 ForexTimeFXTM-Live01 0.77 × 13 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 PrimeCodex-MT5 0.94 × 416 Darwinex-Live 0.99 × 4420 TickmillUK-Live 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.25 × 4 FPMarketsLLC-Live 1.50 × 46 Pepperstone-MT5-Live01 1.61 × 31 Ava-Real 1-MT5 1.80 × 5 Exness-MT5Real31 1.83 × 6 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 еще 23... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика