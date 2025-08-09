- Büyüme
İşlemler:
523
Kârla kapanan işlemler:
306 (58.50%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (41.49%)
En iyi işlem:
4.66 EUR
En kötü işlem:
-4.17 EUR
Brüt kâr:
209.66 EUR (14 207 pips)
Brüt zarar:
-124.61 EUR (7 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
13.67 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
16.72%
Maks. mevduat yükü:
53.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
7.96
Alış işlemleri:
154 (29.45%)
Satış işlemleri:
369 (70.55%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
0.69 EUR
Ortalama zarar:
-0.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-3.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.94 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 EUR
Maksimum:
10.68 EUR (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (9.31 EUR)
Varlığa göre:
2.03% (21.87 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500
|289
|EURUSD
|194
|STOXX50E
|17
|WS30
|4
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|1
|GDAXI
|1
|XTIUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500
|51
|EURUSD
|35
|STOXX50E
|10
|WS30
|0
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|0
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|0
|AUDCAD
|0
|GDAXI
|0
|XTIUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500
|2.5K
|EURUSD
|3.3K
|STOXX50E
|630
|WS30
|-3
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|-53
|USDCHF
|37
|CHFJPY
|340
|EURCHF
|21
|AUDCAD
|-60
|GDAXI
|2
|XTIUSD
|10
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.66 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
VantageFXInternational-Live
|0.43 × 7
PrimeCodex-MT5
|0.84 × 392
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
Darwinex-Live
|0.96 × 4121
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|2.25 × 4
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 210
Pepperstone-MT5-Live01
|3.56 × 9
XMGlobal-MT5 2
|3.80 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.88 × 16
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
Binary.com-Server
|4.33 × 3
BCS5-Real
|4.50 × 2
RoboForex-Pro
|5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
FBS-Real
|6.12 × 17
FXOpen-MT5
|9.29 × 7
