Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 VantageFXInternational-Live 0.43 × 7 PrimeCodex-MT5 0.84 × 392 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 Darwinex-Live 0.96 × 4121 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 2 TickmillUK-Live 1.25 × 4 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.25 × 4 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.32 × 210 Pepperstone-MT5-Live01 3.56 × 9 XMGlobal-MT5 2 3.80 × 10 KuberaCapitalMarkets-Server 3.88 × 16 FPMarkets-Live 4.00 × 2 Binary.com-Server 4.33 × 3 BCS5-Real 4.50 × 2 RoboForex-Pro 5.63 × 225 XMGlobal-MT5 4 5.69 × 663 FBS-Real 6.12 × 17 FXOpen-MT5 9.29 × 7 4 daha fazla...