SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BNSRVD
Pedro Miguel Garcia Piqueras

BNSRVD

Pedro Miguel Garcia Piqueras
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
523
Kârla kapanan işlemler:
306 (58.50%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (41.49%)
En iyi işlem:
4.66 EUR
En kötü işlem:
-4.17 EUR
Brüt kâr:
209.66 EUR (14 207 pips)
Brüt zarar:
-124.61 EUR (7 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
13.67 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
16.72%
Maks. mevduat yükü:
53.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
7.96
Alış işlemleri:
154 (29.45%)
Satış işlemleri:
369 (70.55%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
0.69 EUR
Ortalama zarar:
-0.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-3.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.94 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 EUR
Maksimum:
10.68 EUR (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (9.31 EUR)
Varlığa göre:
2.03% (21.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 289
EURUSD 194
STOXX50E 17
WS30 4
AUDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
AUDCAD 1
GDAXI 1
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 51
EURUSD 35
STOXX50E 10
WS30 0
AUDUSD 0
USDCAD -2
USDCHF 0
CHFJPY 2
EURCHF 0
AUDCAD 0
GDAXI 0
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 2.5K
EURUSD 3.3K
STOXX50E 630
WS30 -3
AUDUSD 10
USDCAD -53
USDCHF 37
CHFJPY 340
EURCHF 21
AUDCAD -60
GDAXI 2
XTIUSD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.66 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
VantageFXInternational-Live
0.43 × 7
PrimeCodex-MT5
0.84 × 392
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Darwinex-Live
0.96 × 4121
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 210
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
3.88 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 2
RoboForex-Pro
5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
6.12 × 17
FXOpen-MT5
9.29 × 7
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 11:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BNSRVD
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
1.1K
EUR
9
0%
523
58%
17%
1.68
0.16
EUR
2%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.