SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BNSRVD
Pedro Miguel Garcia Piqueras

BNSRVD

Pedro Miguel Garcia Piqueras
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
523
Bénéfice trades:
306 (58.50%)
Perte trades:
217 (41.49%)
Meilleure transaction:
4.66 EUR
Pire transaction:
-4.17 EUR
Bénéfice brut:
209.66 EUR (14 207 pips)
Perte brute:
-124.61 EUR (7 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (11.15 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
13.67 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
16.72%
Charge de dépôt maximale:
53.36%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
7.96
Longs trades:
154 (29.45%)
Courts trades:
369 (70.55%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.16 EUR
Bénéfice moyen:
0.69 EUR
Perte moyenne:
-0.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-3.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.94 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 EUR
Maximal:
10.68 EUR (0.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.91% (9.31 EUR)
Par fonds propres:
2.03% (21.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 289
EURUSD 194
STOXX50E 17
WS30 4
AUDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
AUDCAD 1
GDAXI 1
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 51
EURUSD 35
STOXX50E 10
WS30 0
AUDUSD 0
USDCAD -2
USDCHF 0
CHFJPY 2
EURCHF 0
AUDCAD 0
GDAXI 0
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 2.5K
EURUSD 3.3K
STOXX50E 630
WS30 -3
AUDUSD 10
USDCAD -53
USDCHF 37
CHFJPY 340
EURCHF 21
AUDCAD -60
GDAXI 2
XTIUSD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.66 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +11.15 EUR
Perte consécutive maximale: -3.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
VantageFXInternational-Live
0.43 × 7
PrimeCodex-MT5
0.84 × 392
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Darwinex-Live
0.96 × 4121
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 210
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
3.88 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 2
RoboForex-Pro
5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
6.12 × 17
FXOpen-MT5
9.29 × 7
4 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 11:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BNSRVD
30 USD par mois
9%
0
0
USD
1.1K
EUR
9
0%
523
58%
17%
1.68
0.16
EUR
2%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.