Trade:
523
Profit Trade:
306 (58.50%)
Loss Trade:
217 (41.49%)
Best Trade:
4.66 EUR
Worst Trade:
-4.17 EUR
Profitto lordo:
209.66 EUR (14 207 pips)
Perdita lorda:
-124.61 EUR (7 475 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.67 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
16.72%
Massimo carico di deposito:
53.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
7.96
Long Trade:
154 (29.45%)
Short Trade:
369 (70.55%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
0.69 EUR
Perdita media:
-0.57 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-3.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.94 EUR (3)
Crescita mensile:
3.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 EUR
Massimale:
10.68 EUR (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (9.31 EUR)
Per equità:
2.03% (21.87 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|289
|EURUSD
|194
|STOXX50E
|17
|WS30
|4
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|1
|GDAXI
|1
|XTIUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|51
|EURUSD
|35
|STOXX50E
|10
|WS30
|0
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|0
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|0
|AUDCAD
|0
|GDAXI
|0
|XTIUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|2.5K
|EURUSD
|3.3K
|STOXX50E
|630
|WS30
|-3
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|-53
|USDCHF
|37
|CHFJPY
|340
|EURCHF
|21
|AUDCAD
|-60
|GDAXI
|2
|XTIUSD
|10
Best Trade: +4.66 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
0.18 × 39
|
VantageFXInternational-Live
0.43 × 7
|
PrimeCodex-MT5
0.84 × 392
|
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
|
Darwinex-Live
0.96 × 4121
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 210
|
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
4.00 × 2
|
Binary.com-Server
4.33 × 3
|
BCS5-Real
4.50 × 2
|
RoboForex-Pro
5.63 × 225
|
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
|
FBS-Real
6.12 × 17
|
FXOpen-MT5
9.29 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
9
0%
523
58%
17%
1.68
0.16
EUR
EUR
2%
1:200