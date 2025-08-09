SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BNSRVD
Pedro Miguel Garcia Piqueras

BNSRVD

Pedro Miguel Garcia Piqueras
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
523
Profit Trade:
306 (58.50%)
Loss Trade:
217 (41.49%)
Best Trade:
4.66 EUR
Worst Trade:
-4.17 EUR
Profitto lordo:
209.66 EUR (14 207 pips)
Perdita lorda:
-124.61 EUR (7 475 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.67 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
16.72%
Massimo carico di deposito:
53.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
7.96
Long Trade:
154 (29.45%)
Short Trade:
369 (70.55%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
0.69 EUR
Perdita media:
-0.57 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-3.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.94 EUR (3)
Crescita mensile:
3.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 EUR
Massimale:
10.68 EUR (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (9.31 EUR)
Per equità:
2.03% (21.87 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 289
EURUSD 194
STOXX50E 17
WS30 4
AUDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
AUDCAD 1
GDAXI 1
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 51
EURUSD 35
STOXX50E 10
WS30 0
AUDUSD 0
USDCAD -2
USDCHF 0
CHFJPY 2
EURCHF 0
AUDCAD 0
GDAXI 0
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 2.5K
EURUSD 3.3K
STOXX50E 630
WS30 -3
AUDUSD 10
USDCAD -53
USDCHF 37
CHFJPY 340
EURCHF 21
AUDCAD -60
GDAXI 2
XTIUSD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.66 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
VantageFXInternational-Live
0.43 × 7
PrimeCodex-MT5
0.84 × 392
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Darwinex-Live
0.96 × 4121
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 210
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
3.88 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 2
RoboForex-Pro
5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
6.12 × 17
FXOpen-MT5
9.29 × 7
4 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 11:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BNSRVD
30USD al mese
9%
0
0
USD
1.1K
EUR
9
0%
523
58%
17%
1.68
0.16
EUR
2%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.