- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 977
盈利交易:
882 (44.61%)
亏损交易:
1 095 (55.39%)
最好交易:
213.29 EUR
最差交易:
-57.34 EUR
毛利:
3 371.33 EUR (297 557 pips)
毛利亏损:
-2 758.23 EUR (246 271 pips)
最大连续赢利:
18 (11.15 EUR)
最大连续盈利:
487.28 EUR (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
51.96%
最大入金加载:
107.37%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.73
长期交易:
791 (40.01%)
短期交易:
1 186 (59.99%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.31 EUR
平均利润:
3.82 EUR
平均损失:
-2.52 EUR
最大连续失误:
35 (-84.02 EUR)
最大连续亏损:
-227.31 EUR (16)
每月增长:
5.93%
年度预测:
71.99%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
609.00 EUR
最大值:
845.08 EUR (68.37%)
相对跌幅:
结余:
57.51% (833.27 EUR)
净值:
25.28% (283.06 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|939
|SP500
|457
|STOXX50E
|251
|NDX
|166
|GDAXI
|64
|WS30
|24
|NI225
|20
|EURJPY
|15
|XTIUSD
|10
|XAUUSD
|6
|TLT
|5
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|27
|SP500
|-142
|STOXX50E
|136
|NDX
|497
|GDAXI
|-26
|WS30
|-6
|NI225
|139
|EURJPY
|-3
|XTIUSD
|170
|XAUUSD
|-44
|TLT
|-69
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|0
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|0
|USDJPY
|21
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7.3K
|SP500
|-13K
|STOXX50E
|9K
|NDX
|48K
|GDAXI
|-1.9K
|WS30
|-553
|NI225
|2.3K
|EURJPY
|-188
|XTIUSD
|1.7K
|XAUUSD
|-4.4K
|TLT
|-175
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|-53
|USDCHF
|37
|CHFJPY
|340
|EURCHF
|21
|USDJPY
|3.6K
|AUDCAD
|-60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +213.29 EUR
最差交易: -57 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +11.15 EUR
最大连续亏损: -84.02 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 416
|
Darwinex-Live
|0.99 × 4420
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.61 × 31
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
55
1%
1 977
44%
52%
1.22
0.31
EUR
EUR
58%
1:200