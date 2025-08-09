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Pedro Miguel Garcia Piqueras

BNSRVD

Pedro Miguel Garcia Piqueras
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交易:
1 977
盈利交易:
882 (44.61%)
亏损交易:
1 095 (55.39%)
最好交易:
213.29 EUR
最差交易:
-57.34 EUR
毛利:
3 371.33 EUR (297 557 pips)
毛利亏损:
-2 758.23 EUR (246 271 pips)
最大连续赢利:
18 (11.15 EUR)
最大连续盈利:
487.28 EUR (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
51.96%
最大入金加载:
107.37%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.73
长期交易:
791 (40.01%)
短期交易:
1 186 (59.99%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.31 EUR
平均利润:
3.82 EUR
平均损失:
-2.52 EUR
最大连续失误:
35 (-84.02 EUR)
最大连续亏损:
-227.31 EUR (16)
每月增长:
5.93%
年度预测:
71.99%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
609.00 EUR
最大值:
845.08 EUR (68.37%)
相对跌幅:
结余:
57.51% (833.27 EUR)
净值:
25.28% (283.06 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 939
SP500 457
STOXX50E 251
NDX 166
GDAXI 64
WS30 24
NI225 20
EURJPY 15
XTIUSD 10
XAUUSD 6
TLT 5
AUDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
USDJPY 3
AUDCAD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 27
SP500 -142
STOXX50E 136
NDX 497
GDAXI -26
WS30 -6
NI225 139
EURJPY -3
XTIUSD 170
XAUUSD -44
TLT -69
AUDUSD 0
USDCAD -2
USDCHF 0
CHFJPY 2
EURCHF 0
USDJPY 21
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 7.3K
SP500 -13K
STOXX50E 9K
NDX 48K
GDAXI -1.9K
WS30 -553
NI225 2.3K
EURJPY -188
XTIUSD 1.7K
XAUUSD -4.4K
TLT -175
AUDUSD 10
USDCAD -53
USDCHF 37
CHFJPY 340
EURCHF 21
USDJPY 3.6K
AUDCAD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +213.29 EUR
最差交易: -57 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +11.15 EUR
最大连续亏损: -84.02 EUR

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AdmiralsGroup-Live
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OxSecurities-Live
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Exness-MT5Real20
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ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
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TickmillUK-Live
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ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
1.61 × 31
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
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2026.07.24 21:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.18 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 20:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 21:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 22:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.25 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 18:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.06 19:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.01 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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44%
52%
1.22
0.31
EUR
58%
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