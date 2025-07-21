- Прирост
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
102 (73.91%)
Убыточных трейдов:
36 (26.09%)
Лучший трейд:
22.25 USD
Худший трейд:
-19.77 USD
Общая прибыль:
321.01 USD (13 607 pips)
Общий убыток:
-123.38 USD (6 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (14.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.06 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
58.59%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
75 (54.35%)
Коротких трейдов:
63 (45.65%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
3.15 USD
Средний убыток:
-3.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-35.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.66 USD (2)
Прирост в месяц:
2.17%
Годовой прогноз:
26.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.78 USD
Максимальная:
35.66 USD (2.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.46% (35.66 USD)
По эквити:
13.51% (192.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|198
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.8K
|
|
|
Лучший трейд: +22.25 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.96 USD
Макс. убыток в серии: -35.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
21
100%
138
73%
59%
2.60
1.43
USD
USD
14%
1:500