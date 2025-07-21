- Crescimento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
102 (73.91%)
Negociações com perda:
36 (26.09%)
Melhor negociação:
22.25 USD
Pior negociação:
-19.77 USD
Lucro bruto:
321.01 USD (13 607 pips)
Perda bruta:
-123.38 USD (6 773 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (14.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.06 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
59.60%
Depósito máximo carregado:
3.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
75 (54.35%)
Negociações curtas:
63 (45.65%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
1.43 USD
Lucro médio:
3.15 USD
Perda média:
-3.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-35.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.66 USD (2)
Crescimento mensal:
2.17%
Previsão anual:
26.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.78 USD
Máximo:
35.66 USD (2.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.46% (35.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.51% (192.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.25 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.96 USD
Máxima perda consecutiva: -35.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
