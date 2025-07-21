- 자본
- 축소
트레이드:
143
이익 거래:
106 (74.12%)
손실 거래:
37 (25.87%)
최고의 거래:
22.25 USD
최악의 거래:
-19.77 USD
총 수익:
329.20 USD (14 061 pips)
총 손실:
-124.90 USD (6 838 pips)
연속 최대 이익:
10 (14.96 USD)
연속 최대 이익:
34.06 USD (3)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
58.46%
최대 입금량:
3.87%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.73
롱(주식매수):
76 (53.15%)
숏(주식차입매도):
67 (46.85%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
1.43 USD
평균 이익:
3.11 USD
평균 손실:
-3.38 USD
연속 최대 손실:
2 (-35.66 USD)
연속 최대 손실:
-35.66 USD (2)
월별 성장률:
1.78%
연간 예측:
21.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.78 USD
최대한의:
35.66 USD (2.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.46% (35.66 USD)
자본금별:
13.51% (192.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|204
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.25 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +14.96 USD
연속 최대 손실: -35.66 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
100%
143
74%
58%
2.63
1.43
USD
USD
14%
1:500