- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
102 (73.91%)
亏损交易:
36 (26.09%)
最好交易:
22.25 USD
最差交易:
-19.77 USD
毛利:
321.01 USD (13 607 pips)
毛利亏损:
-123.38 USD (6 773 pips)
最大连续赢利:
10 (14.96 USD)
最大连续盈利:
34.06 USD (3)
夏普比率:
0.29
交易活动:
58.59%
最大入金加载:
3.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.54
长期交易:
75 (54.35%)
短期交易:
63 (45.65%)
利润因子:
2.60
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
3.15 USD
平均损失:
-3.43 USD
最大连续失误:
2 (-35.66 USD)
最大连续亏损:
-35.66 USD (2)
每月增长:
2.17%
年度预测:
26.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.78 USD
最大值:
35.66 USD (2.18%)
相对跌幅:
结余:
2.46% (35.66 USD)
净值:
13.51% (192.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.25 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.96 USD
最大连续亏损: -35.66 USD
