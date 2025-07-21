- Incremento
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
102 (73.91%)
Transacciones Irrentables:
36 (26.09%)
Mejor transacción:
22.25 USD
Peor transacción:
-19.77 USD
Beneficio Bruto:
321.01 USD (13 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-123.38 USD (6 773 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (14.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.06 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
59.60%
Carga máxima del depósito:
3.87%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.54
Transacciones Largas:
75 (54.35%)
Transacciones Cortas:
63 (45.65%)
Factor de Beneficio:
2.60
Beneficio Esperado:
1.43 USD
Beneficio medio:
3.15 USD
Pérdidas medias:
-3.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-35.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.66 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.17%
Pronóstico anual:
26.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.78 USD
Máxima:
35.66 USD (2.18%)
Reducción relativa:
De balance:
2.46% (35.66 USD)
De fondos:
13.51% (192.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
