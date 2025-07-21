- 成長
トレード:
138
利益トレード:
102 (73.91%)
損失トレード:
36 (26.09%)
ベストトレード:
22.25 USD
最悪のトレード:
-19.77 USD
総利益:
321.01 USD (13 607 pips)
総損失:
-123.38 USD (6 773 pips)
最大連続の勝ち:
10 (14.96 USD)
最大連続利益:
34.06 USD (3)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
59.60%
最大入金額:
3.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
75 (54.35%)
短いトレード:
63 (45.65%)
プロフィットファクター:
2.60
期待されたペイオフ:
1.43 USD
平均利益:
3.15 USD
平均損失:
-3.43 USD
最大連続の負け:
2 (-35.66 USD)
最大連続損失:
-35.66 USD (2)
月間成長:
2.17%
年間予想:
26.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.78 USD
最大の:
35.66 USD (2.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.46% (35.66 USD)
エクイティによる:
13.51% (192.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.25 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.96 USD
最大連続損失: -35.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
