Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
102 (73.91%)
Verlusttrades:
36 (26.09%)
Bester Trade:
22.25 USD
Schlechtester Trade:
-19.77 USD
Bruttoprofit:
321.01 USD (13 607 pips)
Bruttoverlust:
-123.38 USD (6 773 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (14.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.06 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
59.60%
Max deposit load:
3.87%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.54
Long-Positionen:
75 (54.35%)
Short-Positionen:
63 (45.65%)
Profit-Faktor:
2.60
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-35.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.66 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.17%
Jahresprognose:
26.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.78 USD
Maximaler:
35.66 USD (2.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.46% (35.66 USD)
Kapital:
13.51% (192.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +22.25 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.66 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
Keine Bewertungen
