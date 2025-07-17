- Прирост
Всего трейдов:
6 890
Прибыльных трейдов:
4 407 (63.96%)
Убыточных трейдов:
2 483 (36.04%)
Лучший трейд:
721.60 USD
Худший трейд:
-425.44 USD
Общая прибыль:
36 597.50 USD (1 332 572 pips)
Общий убыток:
-25 111.09 USD (1 291 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (77.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
722.94 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
78.55%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
364
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
6 872 (99.74%)
Коротких трейдов:
18 (0.26%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
8.30 USD
Средний убыток:
-10.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 645.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 645.60 USD (8)
Прирост в месяц:
39.54%
Годовой прогноз:
479.77%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
1 647.54 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.51% (1 647.53 USD)
По эквити:
31.64% (3 488.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|6890
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|41K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +721.60 USD
Худший трейд: -425 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 645.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
