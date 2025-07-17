СигналыРазделы
Agustinus Ardy Gunawan

Architrade Xauusd

Agustinus Ardy Gunawan
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 331%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 890
Прибыльных трейдов:
4 407 (63.96%)
Убыточных трейдов:
2 483 (36.04%)
Лучший трейд:
721.60 USD
Худший трейд:
-425.44 USD
Общая прибыль:
36 597.50 USD (1 332 572 pips)
Общий убыток:
-25 111.09 USD (1 291 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (77.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
722.94 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
78.55%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
364
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
6 872 (99.74%)
Коротких трейдов:
18 (0.26%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
8.30 USD
Средний убыток:
-10.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 645.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 645.60 USD (8)
Прирост в месяц:
39.54%
Годовой прогноз:
479.77%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
1 647.54 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.51% (1 647.53 USD)
По эквити:
31.64% (3 488.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 6890
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +721.60 USD
Худший трейд: -425 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 645.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Architrade FX
Нет отзывов
2025.12.08 03:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
