- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 890
利益トレード:
4 407 (63.96%)
損失トレード:
2 483 (36.04%)
ベストトレード:
721.60 USD
最悪のトレード:
-425.44 USD
総利益:
36 597.50 USD (1 332 572 pips)
総損失:
-25 111.09 USD (1 291 622 pips)
最大連続の勝ち:
14 (77.45 USD)
最大連続利益:
722.94 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
78.55%
最大入金額:
7.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
364
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
6.97
長いトレード:
6 872 (99.74%)
短いトレード:
18 (0.26%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
8.30 USD
平均損失:
-10.11 USD
最大連続の負け:
8 (-1 645.60 USD)
最大連続損失:
-1 645.60 USD (8)
月間成長:
39.54%
年間予想:
479.77%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
1 647.54 USD (19.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.51% (1 647.53 USD)
エクイティによる:
31.64% (3 488.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|6890
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|41K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +721.60 USD
最悪のトレード: -425 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +77.45 USD
最大連続損失: -1 645.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Architrade FX
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
331%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
24
98%
6 890
63%
79%
1.45
1.67
USD
USD
32%
1:100