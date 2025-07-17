シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Architrade Xauusd
Agustinus Ardy Gunawan

Architrade Xauusd

Agustinus Ardy Gunawan
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 331%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 890
利益トレード:
4 407 (63.96%)
損失トレード:
2 483 (36.04%)
ベストトレード:
721.60 USD
最悪のトレード:
-425.44 USD
総利益:
36 597.50 USD (1 332 572 pips)
総損失:
-25 111.09 USD (1 291 622 pips)
最大連続の勝ち:
14 (77.45 USD)
最大連続利益:
722.94 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
78.55%
最大入金額:
7.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
364
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
6.97
長いトレード:
6 872 (99.74%)
短いトレード:
18 (0.26%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
8.30 USD
平均損失:
-10.11 USD
最大連続の負け:
8 (-1 645.60 USD)
最大連続損失:
-1 645.60 USD (8)
月間成長:
39.54%
年間予想:
479.77%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
1 647.54 USD (19.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.51% (1 647.53 USD)
エクイティによる:
31.64% (3 488.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.sv 6890
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.sv 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.sv 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +721.60 USD
最悪のトレード: -425 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +77.45 USD
最大連続損失: -1 645.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Architrade FX
レビューなし
2025.12.08 03:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
