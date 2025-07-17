SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Architrade Xauusd
Agustinus Ardy Gunawan

Architrade Xauusd

Agustinus Ardy Gunawan
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 331%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 890
Negociações com lucro:
4 407 (63.96%)
Negociações com perda:
2 483 (36.04%)
Melhor negociação:
721.60 USD
Pior negociação:
-425.44 USD
Lucro bruto:
36 597.50 USD (1 332 572 pips)
Perda bruta:
-25 111.09 USD (1 291 622 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (77.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
722.94 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
78.55%
Depósito máximo carregado:
7.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
364
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
6.97
Negociações longas:
6 872 (99.74%)
Negociações curtas:
18 (0.26%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
8.30 USD
Perda média:
-10.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 645.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 645.60 USD (8)
Crescimento mensal:
39.54%
Previsão anual:
479.77%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
1 647.54 USD (19.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.51% (1 647.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.64% (3 488.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 6890
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +721.60 USD
Pior negociação: -425 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +77.45 USD
Máxima perda consecutiva: -1 645.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Architrade FX
Sem comentários
2025.12.08 03:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Architrade Xauusd
999 USD por mês
331%
0
0
USD
5.3K
USD
24
98%
6 890
63%
79%
1.45
1.67
USD
32%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.