Agustinus Ardy Gunawan

Architrade Xauusd

Agustinus Ardy Gunawan
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 331%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 890
Transacciones Rentables:
4 407 (63.96%)
Transacciones Irrentables:
2 483 (36.04%)
Mejor transacción:
721.60 USD
Peor transacción:
-425.44 USD
Beneficio Bruto:
36 597.50 USD (1 332 572 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 111.09 USD (1 291 622 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (77.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
722.94 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
78.55%
Carga máxima del depósito:
7.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
364
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
6.97
Transacciones Largas:
6 872 (99.74%)
Transacciones Cortas:
18 (0.26%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
8.30 USD
Pérdidas medias:
-10.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 645.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 645.60 USD (8)
Crecimiento al mes:
39.54%
Pronóstico anual:
479.77%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
1 647.54 USD (19.66%)
Reducción relativa:
De balance:
18.51% (1 647.53 USD)
De fondos:
31.64% (3 488.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 6890
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +721.60 USD
Peor transacción: -425 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +77.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 645.60 USD

Architrade FX
No hay comentarios
2025.12.08 03:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
