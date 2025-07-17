SignaleKategorien
Agustinus Ardy Gunawan

Architrade Xauusd

Agustinus Ardy Gunawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 337%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 946
Gewinntrades:
4 441 (63.93%)
Verlusttrades:
2 505 (36.06%)
Bester Trade:
721.60 USD
Schlechtester Trade:
-425.44 USD
Bruttoprofit:
36 792.75 USD (1 344 016 pips)
Bruttoverlust:
-25 235.41 USD (1 303 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (77.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
722.94 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
76.33%
Max deposit load:
7.75%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
161
Durchschn. Haltezeit:
57 Minuten
Erholungsfaktor:
7.01
Long-Positionen:
6 928 (99.74%)
Short-Positionen:
18 (0.26%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 645.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 645.60 USD (8)
Wachstum pro Monat :
32.47%
Jahresprognose:
394.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
1 647.54 USD (19.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.51% (1 647.53 USD)
Kapital:
31.64% (3 488.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 6946
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +721.60 USD
Schlechtester Trade: -425 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 645.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Architrade FX
Keine Bewertungen
2025.12.08 03:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
