- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
685
盈利交易:
536 (78.24%)
亏损交易:
149 (21.75%)
最好交易:
289.55 USD
最差交易:
-526.57 USD
毛利:
14 173.68 USD (475 551 pips)
毛利亏损:
-11 636.26 USD (328 780 pips)
最大连续赢利:
44 (91.40 USD)
最大连续盈利:
813.09 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
10.61%
最大入金加载:
21.11%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.94
长期交易:
333 (48.61%)
短期交易:
352 (51.39%)
利润因子:
1.22
预期回报:
3.70 USD
平均利润:
26.44 USD
平均损失:
-78.10 USD
最大连续失误:
7 (-233.16 USD)
最大连续亏损:
-573.17 USD (2)
每月增长:
76.40%
年度预测:
926.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
1 309.32 USD (65.95%)
相对跌幅:
结余:
52.05% (1 308.96 USD)
净值:
33.09% (520.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|658
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPUSD
|62
|EURUSD
|-218
|AUDNZD
|108
|USDCAD
|18
|USDJPY
|-75
|XAGUSD
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|149K
|GBPUSD
|651
|EURUSD
|-2.8K
|AUDNZD
|700
|USDCAD
|214
|USDJPY
|-528
|XAGUSD
|36
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +289.55 USD
最差交易: -527 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +91.40 USD
最大连续亏损: -233.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 21
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 503
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
TitanFX-MT5-01
|0.90 × 220
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
596%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
62
99%
685
78%
11%
1.21
3.70
USD
USD
52%
1:300
I made a mistake, I have 1;500 so the signal is not consistent with the situation