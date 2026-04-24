信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Alpha Quant r
Sergey Fateev

Alpha Quant r

Sergey Fateev
Sergey Fateev

Sergey Fateev

9 评论
1条评论
可靠性
62
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 596%
RoboForex-ECN
1:300
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
685
盈利交易:
536 (78.24%)
亏损交易:
149 (21.75%)
最好交易:
289.55 USD
最差交易:
-526.57 USD
毛利:
14 173.68 USD (475 551 pips)
毛利亏损:
-11 636.26 USD (328 780 pips)
最大连续赢利:
44 (91.40 USD)
最大连续盈利:
813.09 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
10.61%
最大入金加载:
21.11%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.94
长期交易:
333 (48.61%)
短期交易:
352 (51.39%)
利润因子:
1.22
预期回报:
3.70 USD
平均利润:
26.44 USD
平均损失:
-78.10 USD
最大连续失误:
7 (-233.16 USD)
最大连续亏损:
-573.17 USD (2)
每月增长:
76.40%
年度预测:
926.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
1 309.32 USD (65.95%)
相对跌幅:
结余:
52.05% (1 308.96 USD)
净值:
33.09% (520.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 658
GBPUSD 12
EURUSD 10
AUDNZD 2
USDCAD 1
USDJPY 1
XAGUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.6K
GBPUSD 62
EURUSD -218
AUDNZD 108
USDCAD 18
USDJPY -75
XAGUSD 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 149K
GBPUSD 651
EURUSD -2.8K
AUDNZD 700
USDCAD 214
USDJPY -528
XAGUSD 36
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +289.55 USD
最差交易: -527 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +91.40 USD
最大连续亏损: -233.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 21
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 503
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
Alpari-Real01
0.86 × 42
TitanFX-MT5-01
0.90 × 220
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
82 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
平均等级:
MarlonTraders
13
MarlonTraders 2026.04.24 07:51   

I made a mistake, I have 1;500 so the signal is not consistent with the situation

2026.08.10 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 04:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 03:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.20 07:26
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.29% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 02:19
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.89% of days out of 348 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.08 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.04 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 15:19
No swaps are charged on the signal account
2026.02.19 08:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alpha Quant r
每月30 USD
596%
0
0
USD
3.3K
USD
62
99%
685
78%
11%
1.21
3.70
USD
52%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载