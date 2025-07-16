- Crescita
Trade:
113
Profit Trade:
108 (95.57%)
Loss Trade:
5 (4.42%)
Best Trade:
9.87 USD
Worst Trade:
-75.56 USD
Profitto lordo:
413.65 USD (218 818 pips)
Perdita lorda:
-297.14 USD (120 487 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (91.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.62 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
8.65%
Massimo carico di deposito:
12.73%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
71 (62.83%)
Short Trade:
42 (37.17%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-59.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-75.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.56 USD (1)
Crescita mensile:
8.83%
Previsione annuale:
107.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
81.63 USD (43.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.64% (81.50 USD)
Per equità:
11.14% (68.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|117
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|98K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +9.87 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +91.40 USD
Massima perdita consecutiva: -75.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
630
USD
USD
17
100%
113
95%
9%
1.39
1.03
USD
USD
14%
1:300